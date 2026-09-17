League Cup: Με γκολ και ασίστ του Κωστούλα η ανατροπή-πρόκριση της Μπράιτον επί της Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» – Δείτε τα highlights

Ο Μπάμπης Κωστούλας πρωταγωνίστησε στην ανατροπή της Μπράιτον επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-2 στο «Ολντ Τράφορντ» για το League Cup, σημειώνοντας ένα γκολ και μία ασίστ. Η Μπράιτον προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης, με τον Έλληνα επιθετικό να συμβάλλει καθοριστικά στην ανατροπή του αρχικού 2-0.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Μπάμπης Κωστούλας στη μεγάλη ανατροπή της Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ», οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση στους «16» του League Cup.
  • Με γκολ και ασίστ ο Μπάμπης Κωστούλας οδήγησε την Μπράιτον στη νίκη με 3-2 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Κωστούλας μείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ από δική του ασίστ ο Ντε Κάιπερ διαμόρφωσε το 2-3.
  • Στα άλλα παιχνίδια, η Άστον Βίλα επικράτησε 3-1 της Κόβεντρι, ενώ η Έβερτον πήρε την πρόκριση με 1-0 επί της Γουλβς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Μπάμπης Κωστούλας στη μεγάλη ανατροπή της Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς με γκολ και ασίστ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-2 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην πρόκριση στους «16» του EFL Cup.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» προηγήθηκαν 2-0 μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως ο Κωστούλας μείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ από δική του ασίστ ο Ντε Κάιπερ διαμόρφωσε το 2-3 στο 70′.

Ο Έλληνας επιθετικός αποχώρησε στο 82ο λεπτό, γνωρίζοντας το χειροκρότημα του προπονητή και των συμπαικτών του.

Στα άλλα παιχνίδια, η Άστον Βίλα επικράτησε 3-1 της Κόβεντρι με δύο γκολ του Τάμι Έιμπραχαμ, ενώ η Έβερτον πήρε την πρόκριση με 1-0 επί της Γουλβς, χάρη σε γκολ του Κάρλος Αλκαράς λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Τα αποτελέσματα:

  • Μπόρνμουθ – Λίνκολν 4-0
  • Κρίσταλ Πάλας – Μίντλεσμπρο 3-0
  • Λέιτον Όριεντ – Μπράντφορντ 1-3
  • Σάντερλαντ – Χαλ 1-0

Δείτε τα highlights του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον:

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