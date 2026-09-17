League Cup: Με γκολ και ασίστ του Κωστούλα η ανατροπή-πρόκριση της Μπράιτον επί της Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» – Δείτε τα highlights

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Μπάμπης Κωστούλας στη μεγάλη ανατροπή της Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς με γκολ και ασίστ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-2 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην πρόκριση στους «16» του EFL Cup.
Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» προηγήθηκαν 2-0 μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως ο Κωστούλας μείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ από δική του ασίστ ο Ντε Κάιπερ διαμόρφωσε το 2-3 στο 70′.
Ο Έλληνας επιθετικός αποχώρησε στο 82ο λεπτό, γνωρίζοντας το χειροκρότημα του προπονητή και των συμπαικτών του.
Στα άλλα παιχνίδια, η Άστον Βίλα επικράτησε 3-1 της Κόβεντρι με δύο γκολ του Τάμι Έιμπραχαμ, ενώ η Έβερτον πήρε την πρόκριση με 1-0 επί της Γουλβς, χάρη σε γκολ του Κάρλος Αλκαράς λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.
Τα αποτελέσματα:
- Μπόρνμουθ – Λίνκολν 4-0
- Κρίσταλ Πάλας – Μίντλεσμπρο 3-0
- Λέιτον Όριεντ – Μπράντφορντ 1-3
- Σάντερλαντ – Χαλ 1-0
Δείτε τα highlights του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον: