League Cup: Με γκολ και ασίστ του Κωστούλα η ανατροπή-πρόκριση της Μπράιτον επί της Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» – Δείτε τα highlights

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Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Μπάμπης Κωστούλας στη μεγάλη ανατροπή της Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς με γκολ και ασίστ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-2 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην πρόκριση στους «16» του EFL Cup.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» προηγήθηκαν 2-0 μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως ο Κωστούλας μείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ από δική του ασίστ ο Ντε Κάιπερ διαμόρφωσε το 2-3 στο 70′.

Ο Έλληνας επιθετικός αποχώρησε στο 82ο λεπτό, γνωρίζοντας το χειροκρότημα του προπονητή και των συμπαικτών του.

Στα άλλα παιχνίδια, η Άστον Βίλα επικράτησε 3-1 της Κόβεντρι με δύο γκολ του Τάμι Έιμπραχαμ, ενώ η Έβερτον πήρε την πρόκριση με 1-0 επί της Γουλβς, χάρη σε γκολ του Κάρλος Αλκαράς λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Τα αποτελέσματα:

Μπόρνμουθ – Λίνκολν 4-0

Κρίσταλ Πάλας – Μίντλεσμπρο 3-0

Λέιτον Όριεντ – Μπράντφορντ 1-3

Σάντερλαντ – Χαλ 1-0

Δείτε τα highlights του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον: