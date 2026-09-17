Europa League: «Άλωσε» το Μιλάνο η Μπενφίκα, μεγάλο διπλό της Λυών στο Βέλγιο, θρίαμβος για Ομόνοια – Όλα τα γκολ και τα αποτελέσματα

Με το δεξί ξεκίνησε η Μπενφίκα τη League Phase του Europa League, καθώς έφυγε με σπουδαία νίκη 2-0 από την έδρα της Μίλαν. Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 80ό λεπτό, όταν οι «Αετοί» είχαν ήδη εξασφαλίσει το προβάδισμά τους.

Η Μπενφίκα πήρε κεφάλι στο σκορ στο 16’, όταν ο Λουκεμπάκιο έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ από μακριά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως οι Πορτογάλοι παρέμειναν συμπαγείς και στο 53’ έβαλαν γερά θεμέλια νίκης. Ο Καμίνσκι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-2 που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Λεβερκούζεν, η οποία ξεπέρασε με 2-0 το εμπόδιο της Τσέλιε στη Γερμανία. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα από νωρίς, καθώς στο 15ο λεπτό ο Σέσλαρ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Παρότι η Λεβερκούζεν είχε τον έλεγχο, χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 74’ για να «κλειδώσει» το τρίποντο. Ο Μεντίνα ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα και έγραψε το 2-0, αποτέλεσμα που παρέμεινε μέχρι το φινάλε στην «Bayer Arena».

Με σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο ξεκίνησε η Λυών, επικρατώντας 2-1 της Άντερλεχτ στο Βέλγιο. Οι Γάλλοι μπήκαν αποφασιστικά στον αγωνιστικό χώρο και μέσα σε λίγα λεπτά απέκτησαν σημαντικό πλεονέκτημα.

Ο Νάρτεϊ άνοιξε το σκορ μόλις στο 8’, ενώ στο 22’ ο Νακαμούρα διπλασίασε τα τέρματα της Λυών, βάζοντας τους φιλοξενούμενους σε θέση ισχύος. Η Άντερλεχτ δεν τα παράτησε και στο 61’ ο Σβέτκοβιτς μείωσε σε 1-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν στα τελευταία λεπτά για την ισοφάριση, όμως η Λυών άντεξε και κράτησε μέχρι τέλους το πολύτιμο προβάδισμά της.

Η επιστροφή της Σάντερλαντ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ύστερα από 54 χρόνια συνοδεύτηκε από νίκη. Οι «Μαυρόγατες» επικράτησαν 1-0 της Άλκμααρ στο «Stadium of Light» και έκαναν ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase.

Η αγγλική ομάδα είχε την πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου και έφτασε κοντά στο γκολ με τον Ίσιντορ στο 25’. Η λύση τελικά ήρθε στο 64’, όταν η Σάντερλαντ κέρδισε πέναλτι και ο Λε Φε ανέλαβε την εκτέλεση, γράφοντας το 1-0.

Η Άλκμααρ προσπάθησε να απαντήσει και να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στη Στουρμ Γκρατς και τη Ρεν στην Αυστρία. Οι Γάλλοι μπήκαν πιο επιθετικά και στο 10’ έφτασαν στο γκολ με τον Τόμασον, όμως το τέρμα δεν μέτρησε.

Στη συνέχεια ήταν η σειρά της Στουρμ Γκρατς να βρει δίχτυα, με τον Κόλερ στο 34’, αλλά και αυτή η προσπάθεια ακυρώθηκε για οφσάιντ. Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο δεύτερο μέρος, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Η Ρεν είχε περισσότερη διάθεση να ψάξει το γκολ, χωρίς όμως να καταφέρει να μετατρέψει την υπεροχή της σε νίκη.

Χωρίς σκορ έληξε και η αναμέτρηση της Χάποελ Μπερ Σεβά με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Το παιχνίδι κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες.

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ είχε ορισμένες καλές στιγμές, κυρίως με τον Όρσιτς, όμως δεν μπόρεσε να βρει το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα. Η Χάποελ δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Ιδανικό ξεκίνημα στο Europa League έκανε η Ομόνοια, η οποία πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 1-0 απέναντι στη Θέλτα. Η κυπριακή ομάδα ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και δικαιώθηκε λίγο πριν από το φινάλε.

Η λύτρωση για τους περσινούς πρωταθλητές Κύπρου ήρθε στο 88ο λεπτό, όταν ο Γιούρε Μπάλκοβιτς βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και χάρισε στην Ομόνοια ένα πολύτιμο τρίποντο. Η εξαιρετική παρουσία της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντάς της σημαντική ώθηση για τη συνέχεια της League Phase.

Με εμφατικό τρόπο μπήκε στη League Phase η Σπάρτα Πράγας, η οποία δεν άφησε περιθώρια στην Αραράτ και έφυγε από το Ερεβάν με το επιβλητικό 4-1.

Οι Τσέχοι έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, με τον Γκούνταλ να σκοράρει δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο και να δίνει σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Η Σπάρτα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος, με τους Μερκάδο και Βίντρα να προσθέτουν από ένα γκολ και να διαμορφώνουν το τελικό 4-1.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Ομόνοια – Θέλτα 1-0

Αραράτ-Αρμενία – Σπάρτα Πράγας 1-4

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Τσέλιε 2-0

Μίλαν – Μπενφίκα 0-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Γιαγκελόνια 2-1

Άντερλεχτ – Λυών 1-2

Στουρμ Γκρατς – Ρεν 0-0

Σάντερλαντ – Άλκμααρ 1-0

Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου