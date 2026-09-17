Γκουτέρες: «Να τερματιστούν όλες οι ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αμάχους» στη Μέση Ανατολή

Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση και προσφυγή στη διπλωματία στη Μέση Ανατολή απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς εντείνονται οι συγκρούσεις στην Υεμένη και οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, και της Σαουδικής Αραβίας.
«Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη Μέση Ανατολή, η αποκλιμάκωση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα», ανέφερε ο Γκουτέρες σε ανάρτησή του στο X.
Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να τερματιστούν όλες οι ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αμάχους.
At this critical moment in the Middle East, de-escalation must be a priority.
Any actions that harm civilians must stop.
Humanitarian operations must proceed safely & without obstruction.
Navigational rights & freedoms must be fully restored & respected
The only path forward…
— António Guterres (@antonioguterres) September 16, 2026