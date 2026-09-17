Γκουτέρες: «Να τερματιστούν όλες οι ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αμάχους» στη Μέση Ανατολή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση και προσφυγή στη διπλωματία στη Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι συγκρούσεις στην Υεμένη μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γκουτέρες ζήτησε να τερματιστούν όλες οι ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αμάχους, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

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Διεθνή Νέα

Γκουτέρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση και προσφυγή στη διπλωματία στη Μέση Ανατολή, εν μέσω εντεινόμενων συγκρούσεων.
  • «Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη Μέση Ανατολή, η αποκλιμάκωση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα», ανέφερε ο Γκουτέρες σε ανάρτησή του στο X.
  • Ζήτησε επίσης να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να τερματιστούν όλες οι ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αμάχους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση και προσφυγή στη διπλωματία στη Μέση Ανατολή απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς εντείνονται οι συγκρούσεις στην Υεμένη και οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, και της Σαουδικής Αραβίας.

«Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη Μέση Ανατολή, η αποκλιμάκωση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα», ανέφερε ο Γκουτέρες σε ανάρτησή του στο X.

Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να τερματιστούν όλες οι ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αμάχους.

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