Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά ΝΔ-ΕΛ.Α.Σ. – Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις προτάσεις Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα στη ΔΕΘ

Στις 11,5 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την ΕΛ.Α.Σ. σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 26,5% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα 15%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 5%, η Φωνή Λογικής με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2% και το άλλο με 4,5%. Στο 11% είναι οι αναποφάσιστοι.

Στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,5%, η ΕΛΑΣ 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5% και το ΚΚΕ 7%. Πλεύση Ελευθερίας και ΕΛΠΙΔΑ βρίσκονται στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%.

Ελληνοτουρκικά: Πάνω από τους μισούς δηλώνουν υψηλή ανησυχία

Υψηλή παραμένει και η ανησυχία για τις σχέσεις με την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά. Το 54% δηλώνει ότι ανησυχεί «αρκετά έως πολύ», έναντι 56% τον Ιούλιο, 55% τον Μάιο και 53% τον Μάρτιο. Το 21% δηλώνει ότι ανησυχεί «μέτρια», ενώ το 17% απαντά «λίγο, ελάχιστα έως καθόλου».

Η παρουσία και τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Για την παρουσία και τις προτάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το 32% εκφράζει θετική γνώμη, με 16% να απαντά «σίγουρα θετικά» και άλλο ένα 16% «μάλλον θετικά». Στον αντίποδα, το 54% αξιολογεί αρνητικά την παρουσία του, καθώς 16% απαντά «μάλλον αρνητικά» και 38% «σίγουρα αρνητικά». Το 14% δεν εκφράζει άποψη.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνει θετικές αξιολογήσεις από το 45% των συνταξιούχων, το 35% όσων ασχολούνται με τα οικιακά, το 30% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, το 27% των επιχειρηματιών και επαγγελματιών και το 25% των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.

Η παρουσία και τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Αντίστοιχη είναι η συνολική αρνητική αξιολόγηση για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς διαμορφώνεται επίσης στο 54%. Θετική άποψη εκφράζει το 25%, με 6% να απαντά «σίγουρα θετικά» και 19% «μάλλον θετικά», ενώ 29% τον αξιολογεί «μάλλον αρνητικά» και 25% «σίγουρα αρνητικά». Το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, θετικά εκφράζεται το 35% των επιχειρηματιών και επαγγελματιών, το 30% των συνταξιούχων, το 27% των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, το 22% όσων ασχολούνται με τα οικιακά και το 18% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Η παρουσία και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ

Όσον αφορά τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, οι θετικές κρίσεις διαμορφώνονται επίσης στο 25%, αλλά στην περίπτωσή του οι αρνητικές φθάνουν στο 57%. Ειδικότερα, το 11% των ερωτηθέντων απαντά «σίγουρα θετικά» και 14% «μάλλον θετικά», έναντι 19% που δηλώνει «μάλλον αρνητικά» και 38% «σίγουρα αρνητικά». Το 18% δεν εκφράζει άποψη.

Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων καταγράφεται στον δημόσιο τομέα, με 36%, και ακολουθούν οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες με 27%, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με 26%, οι συνταξιούχοι με 24% και όσοι ασχολούνται με τα οικιακά με 13%.

Η εικόνα για τον κ. Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα μεταβάλλεται, ωστόσο, όταν η έρευνα εστιάζει στους αυτοχαρακτηριζόμενους κεντροαριστερούς: σε αυτή την ομάδα, το 52% αξιολογεί θετικά την παρουσία και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα έναντι 45% για τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το χάσμα γίνεται εντονότερο όταν οι ερωτηθέντες αφήνουν στην άκρη τη συνολική πολιτική παρουσία και καλούνται να κρίνουν την ουσία των εξαγγελιών: κατά πόσο, δηλαδή, τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα.

Το 30% εκτιμά ότι οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι «αρκετά, πολύ έως απόλυτα» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στο μέτωπο της ακρίβειας η δυσπιστία αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά. Το 31% απαντά ότι κανενός τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν καλύτερα το πρόβλημα. Μόλις το 25% επιλέγει τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 19% εκείνα του Αλέξη Τσίπρα και το 11% τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Ένα ακόμη 14% δηλώνει ότι δεν έχει άποψη ή δεν απαντά.

Το κόμμα Σαμαρά

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Μεταξύ των ψηφοφόρων που είχαν επιλέξει Νέα Δημοκρατία το 2023 αλλά σήμερα δεν δηλώνουν την ίδια πρόθεση ψήφου, το 15% απαντά ότι «σίγουρα» θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και το 17% ότι «μάλλον» θα το ψήφιζε.

Αντίθετα, μεταξύ όσων εξακολουθούν να δηλώνουν Νέα Δημοκρατία, το 2% απαντά «σίγουρα ναι» και το 6% «μάλλον ναι».

Ο Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30%, ο Αλέξης Τσίπρας 17%, ενώ το «κανένας/άλλος» βρίσκεται στο 13%.

Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, η Μαρία Καρυστιανού με 4% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%. Από 2% συγκεντρώνουν η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ από 1% η Ρένα Δούρου, ο Δημήτρης Νατσιός, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Η ταυτότητα της έρευνας: