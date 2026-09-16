Νάσος Κομιανός: Ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από τη γιατρό – Η ζωή στις ΗΠΑ, τα βιβλία και η «υπνοσκόπηση»

Τις τελευταίες ώρες ο Νάσος Κομιανός έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε τη τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο υπνοθεραπευτής έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο μία φωτογραφία του αείμνηστου ερμηνευτή, την οποία τράβηξε η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Ο Νάσος Κομιανός γεννήθηκε στην Κηφισιά στις 7 Ιανουαρίου του 1964 και ασχολείται με την υπνοθεραπεία εδώ και 23 χρόνια.

Η ζωή στις ΗΠΑ

Το 1981 ο κ. Κομιανός θα φύγει από την Ελλάδα και θα εγκατασταθεί στις ΗΠΑ, προκειμένου να σπουδάσει. Η ακαδημαϊκή του πορεία θα ξεκινήσει από την Οκλαχόμα, όπου θα αρχίσει τις σπουδές του στη Ψυχολογία, στο πανεπιστήμιο της πολιτείας.

Όπως όμως ο ίδιος αναφέρει στο βιογραφικό που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του: «Απογοητευμένος από τις (κατά την γνώμη μου) ανελλιπείς προσεγγίσεις της ψυχολογίας στράφηκα προς την Κοινωνιολογία για να βρω τις απαντήσεις που ζητούσα».

«Εις μάτην όμως», θα συνεχίσει στο βιογραφικό του, εξηγώντας αμέσως μετά πως ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο «Old Dominion University», στην Βιρτζίνια.

Το 1986 θα χρειαστεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως πίσω τον έφεραν «λόγοι ανωτέρας βίας», εγκαταλείποντας τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Η διαδρομή στον κόσμο της ύπνωσης και οι «Ψυχικοί Λαθρεπιβάτες»

Περιγράφοντας στο βιογραφικό του το πώς οδηγήθηκε στην υπνοθεραπεία, ο ίδιος γράφει: «Το ενδιαφέρον μου όμως για την ψυχολογία του βάθους καθώς και το πάθος μου για την ύπνωση δεν εσίγασαν ποτέ. Μετά από πολλές αποκλίσεις και μεγάλες ανατροπές εν τέλει βρήκα τον δρόμο μου όπου επί μία δεκαετία εξασκούσα το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή στην Κέρκυρα».

Ο κ. Κομιανός δηλώνει πως είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και πιστοποιημένος αναδρομέας θεραπευτής. Παράλληλα, στο βιογραφικό του αναφέρει ότι είναι μέλος της «National Guild of Hypnotists», του «International Board for Regression Therapy» και της «Παγκόσμιας Ένωσης Αναδρομέων Θεραπευτών», στην οποία μάλιστα διετέλεσε τέσσερα χρόνια ως αντιπρόεδρος και δύο χρόνια ως πρόεδρος.

Ακόμα, ο υπνοθεραπευτής είναι μέλος της «Διεθνούς Ένωσης Μελετών των Επιθανάτιων Εμπειριών IANDS».

«Έχω δημοσιεύσει άρθρα στην “Journal of Regression Therapy”, και από το 2023 είμαι πλέον ο αρχισυντάκτης αυτής της επιθεώρησης. Επίσης έχω γράψει πολλά άρθρα στο περιοδικό “ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ”. Έχω κάνει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω καθιερώσει καινοτόμες θεραπευτικές μεθόδους και είμαι συγγραφέας τριών βιβλίων στα Ελληνικά και δύο στα Αγγλικά», σημειώνει.

Ξεχωριστή θέση στην ιστοσελίδα του, έχουν τα δύο βιβλία του που έχει γράψει και έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά: οι «Σκιώδεις Παρεισφρήσεις» και η «Μετενσάρκωση: Η Οδύσσεια της Ψυχής από Σώμα σε Σώμα».

Οι «Σκιώδεις Παρεισφρήσεις» κυκλοφόρησαν το 2021 και στην ιστοσελίδα αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Μάσκα για τον Κορωνοϊό φοράς. Για την κατάληψη από περιφερόμενο πνεύμα, τι φοράς; Από το οπισθόφυλλο: Ο Νάσος Κομιανός για άλλη μια φορά έρχεται να ταρακουνήσει τα νερά. Αν το πρώτο βιβλίο του σας συγκλόνισε, αυτό που κρατάτε στα χέρια σας θα σας συνταράξει. Τα περιστατικά και τα φαινόμενα που μοιράζεται μαζί μας θα σας αφήσουν άφωνους.

Όχι, δεν ανακάλυψε τον τροχό, ούτε “κομίζει γλαύκα εις Αθήνας”. Αντίθετα, μας στρέφει την προσοχή σ’ ένα φαινόμενο γνωστό από την αρχαιότητα που όμως η σύγχρονη και κυρίαρχη επιστημονική θεώρηση εσκεμμένα παραβλέπει: Το φαινόμενο της ψυχικής κατάληψης. Κατά το λεξικό, το ρήμα ΠΑΡΕΙΣΦΡΕΩ σημαίνει: “Υπεισέρχομαι λάθρα ή εξ απροσεξίας. Κρυφή, δόλια ή κατά λάθος εισχώρηση ξένου πράγματος”. Θα μπορούσαμε και να την αποκαλέσουμε παρείσδυση.

Όπως θα δείτε και στα περιστατικά που παραθέτει ο έμπειρος αναδρομέας θεραπευτής από την πρακτική του, πολλές από τις διαταραχές και τις ασθένειες που πλήττουν τους συνανθρώπους μας δεν έχουν πάντα βιολογική ή ψυχολογική αιτιότητα. Ενδέχεται όμως να οφείλονται σε αδιανόητες πτυχές της άγνωστης, για τους περισσότερους από εμάς, πνευματικής πραγματικότητας, δηλαδή σε ΨΥΧΙΚΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΕΣ!».

Σύμφωνα με τον ίδιο το 2017 άνοιξε ξανά το γραφείο του στην Κηφισιά και μετά τον κορονοϊό μετέφερε την έδρα του στο σπίτι του.

«Δίνω δυναμικό παρών για πάνω από δεκαπέντε χρόνια στην έρευνα και στην μελέτη της Αναδρομικής Θεραπείας. Με παρουσιάσεις στην Τουρκία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ολλανδία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ινδία, Ισπανία, Τσεχία, Ρωσία, Ρουμανία, Βραζιλία και στις ΗΠΑ όχι μόνον συμμετέχω σε όλα τα συνέδρια αλλά ανελλιπώς παρουσιάζω και τις δικές μου ανακαλύψεις.

Τέλος και στην Ελλάδα εκτός από ατομικές συνεδρίες προσφέρω και σεμινάρια υπνοσκόπησης για θεραπευτές που θέλουν να μάθουν πως εφαρμόζεται στην πράξη η τεχνική μου», καταλήγει στο βιογραφικό του.

«Η υπνοσκόπηση είναι δική μου έννοια» – Η διαφορά με την ύπνωση

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ανάδειξέ το», ο κ. Κομιανός είχε εξηγήσει πως: «Άλλο η ύπνωση άλλο η υπνοσκόπηση. Είναι άλλη έννοια. Η υπνοσκόπηση είναι δική μου έννοια, την έχω καθιερώσει εγώ και είναι μία πιο ακριβής έννοια. Εννοιολογικά προσπαθώ να ορίσω τι είναι η ύπνωση όταν την χρησιμοποιούμε σε θεραπευτικό επίπεδο».

Μιλώντας για την ύπνωση, είχε πει, μεταξύ άλλων, ότι: «Όταν η ύπνωση χρησιμοποιείται στα πλαίσια μιας θεραπευτικής συνεδρίας, τότε λέμε ότι κάνουμε υπνοθεραπεία. Δηλαδή χρησιμοποιούμε την υπνωειδή αυτή κατάσταση, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα θεραπευτικό επίπεδο.

Για οποιοδήποτε θέμα θα καταφεύγατε σε έναν ψυχολόγο, μπορείτε να καταφύγετε και σε έναν υπνοθεραπευτή. Η διαφορά του ψυχοθεραπευτή από τον υπνοθεραπευτή, είναι ότι ο ψυχοθεραπευτής ποτέ δεν χρησιμοποιεί την ύπνωση».