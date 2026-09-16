Αυξάνεται ο Στόλος των F-16 Viper: Η ΕΑΒ παρέδωσε την 60η «οχιά του Αιγαίου»

Στα 60 F-16 Viper εκτινάχθηκε ο στόλος της Πολεμικής Αεροπορίας, με την ΕΑΒ να παραδίδει ακόμη ένα αναβαθμισμένο μαχητικό. Κι ενώ ως τα τέλη του 2027 θα έχουν φτάσει τα 83 τα αναβαθμισμένα μαχητικά, το ΓΕΑ βρίσκεται σε τροχιά επέκτασης με τα Block 50.

του Χρήστου Μαζανίτη

Η ελληνική αμυντική θωράκιση εισέρχεται σε μια νέα εποχή υψηλής τεχνολογίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η Lockheed Martin και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) σημείωσαν ένα ακόμη καθοριστικό ορόσημο στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των μαχητικών αεροσκαφών, παραδίδοντας επίσημα στην Πολεμική Αεροπορία το 60ό αεροσκάφος F-16 διαμορφωμένο σε επίπεδο Viper (F-16V). Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει την αδιάλειπτη πρόοδο ενός από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, φέρνοντας την ολοκλήρωσή του πιο κοντά από ποτέ.

Επιχειρησιακή υπεροχή

Το αναβαθμισμένο μαχητικό παρέχει στους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας κορυφαία επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης και ασυναγώνιστες δυνατότητες διαλειτουργικότητας. Η καρδιά της αναβάθμισης είναι το προηγμένο ραντάρ Active Electronically Scanned Array (AESA) APG-83, το οποίο προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού, ταυτοποίησης και παρακολούθησης πολλαπλών στόχων από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Σε συνδυασμό με τον νέο υπολογιστή αποστολής, τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και τις ανανεωμένες οθόνες πιλοτηρίου, οι «οχιές» του Αιγαίου μπορούν να πραγματοποιούν ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin, κάθε νέο F-16V ενισχύει την αεράμυνα της Ελλάδας και αναβαθμίζει τη συνεργασία με τις συμμαχικές δυνάμεις, διατηρώντας το αεροσκάφος βασικό πυλώνα της ελληνικής αεροπορικής ισχύος για τις επόμενες δεκαετίες.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), Αλέξανδρος Διακόπουλος, υπογράμμισε ότι με την παράδοση του 60ού αεροσκάφους το πρόγραμμα έχει πλέον ξεπεράσει τα δύο τρίτα της υλοποίησής του. Οι εργασίες συνεχίζονται εντατικά στις εγκαταστάσεις της Τανάγρας, με την υποστήριξη εξειδικευμένων μηχανικών της Lockheed Martin τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με δεδομένο ότι επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται ήδη σε διάφορα στάδια μετατροπής, οι παραδόσεις προβλέπεται να συνεχιστούν αμείωτες έως το 2027.

Κι άλλες 38 «οχιές»

Ενώ το κύριο πρόγραμμα των 83 αεροσκαφών (Block 52+ και Block 52+ Advanced) οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, η στρατηγική ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας διευρύνεται περαιτέρω. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες που δημοσίευσε το enikos.gr, το επόμενο μεγάλο βήμα για τη διατήρηση της ομοιοτυπίας και της μέγιστης αποτρεπτικής ισχύος κλειδώνει άμεσα.

Ειδικότερα, αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου να αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες η επίσημη επιστολή αποδοχής LOA (Letter of Offer and Acceptance), η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για τον εκσυγχρονισμό επιπλέον 38 μαχητικών F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας και των προηγούμενων διαπραγματεύσεων για τη βελτιστοποίηση του οικονομικού σκέλους και την αξιοποίηση απαρτίων, διασφαλίζοντας ότι η ροή εργασιών στην ΕΑΒ θα παραμείνει αδιάλειπτη.

Με την προσθήκη και αυτών των 38 αεροσκαφών, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει στο εγγύς μέλλον έναν υπερσύγχρονο, ομοιογενή και ισχυρό στόλο 121 “mini F-35”, ικανό να απαντήσει σε κάθε πρόκληση και να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας στον ευαίσθητο γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής.