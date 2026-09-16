Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης την Παρασκευή σε Νίκαια και Κερατσίνι – Όλες οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

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Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια αλλά και το Κερατσίνι θα προχωρήσει η Τροχαία την Παρασκευή, λόγω των εκδηλώσεων και της συγκέντρωσης – πορείας που θα πραγματοποιηθούν στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, που δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά της Χρυσής Αυγής, όπως έχει ομολογήσει ο ίδιος.

Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 14:00, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, επηρεάζοντας δρόμους και λεωφόρους στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Τροχαίας:

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Π. Φύσσα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:

-Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

-Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

-Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

-Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

-Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

-Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Οι εκδηλώσεις μνήμης

Η πρώτη εκδήλωση έγινε τη Δευτέρα με ομιλία «Να αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι ξανά αργά». Έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα εκδηλώσεων του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Σήμερα Τετάρτη, στις 19:00 Κουκλοθέατρο για μικρούς & μεγάλους: «Τα κάναμε σαλάτα» από το Κουκλοθέατρο «Αντράλα»

(παραγωγή: Παιδική Σκηνή ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων)

21:00 Stand Up Against Fascism!

Συμμετέχουν: Χρύσα Κατσαρίνη • Πάρις Ρούπος • Μελίνα Κόλλια • Χάρης Νταρζάνος • Χρήστος Μακαριάδης +guests

Αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου είναι η κεντρική συναυλία για τον Παύλο

Συμμετέχουν: Κωνσταντής Πιστιόλης • Πάνος Βλάχος • Παντελής Θαλασσινός • Σωκράτης Μάλαμας • Ρουμπαγιάτ • Balidsa • Mistafire • Ravita Brando • Stab • Twinsanity

Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη

17:30 Συγκέντρωση & Πορεία από το μνημείο του Παύλου προς τη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

(η πορεία θα καταλήξει στο Μετρό Νίκαια)

Ολες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, ενώ την Παρασκευή, ανήμερα της επετείου της δολοφονίας, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη αντιφασιστική πορεία.