Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατά τη γνώμη μου είναι ζωντανός στη φωτογραφία» λέει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την εικόνα του τραγουδιστή από τη γιατρό

Σε δηλώσεις προχώρησε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή.

«Είμαι υπνοθεραπευτής. Από το πρωί όλοι οι δημοσιογράφοι σας με διασύρετε με τον πιο άκομψο τρόπο. Σας ζήτησα να σεβαστείτε ότι δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν καταθέσω την ιστορία και τα στοιχεία μου στον ανακριτή, τότε θα τα πούμε» ανέφερε αρχικά ο κ. Νάσος Κομιανός.

Σχετικά με τον λόγο που πήγε σήμερα στην Ευελπίδων για να καταθέσει για την υπόθεση, δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω κι εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου».

«Έχω συνεργαστεί με την γιατρό στο παρελθόν. Δεν μπορώ να σας πω για τη φωτογραφία, είναι μέρος της ανάκρισης» πρόσθεσε.

Ποιος είναι ο Νάσος Κομιανός

Ο Νάσος Κομιανός ξεκαθαρίζει πως είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής. Έχει αναπτύξει μία δική του μεθοδολογία ύπνωσης, την οποία ονομάζει «Υπνοσκόπηση». Ο κ. Κομιανός διαχωρίζει τη δουλειά του από την κλασική υπνοθεραπεία, καθώς -όπως λέει- στην κλασική ύπνωση ο θεραπευόμενος είναι παθητικός και δέχεται εντολές.

Ο Νάσος Κομιανός σε συνεδρία ύπνωσης στη δημοσιογράφο Δάφνη Καραβοκύρη, της είχε πει πως στόχος ήταν να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του, να χαλαρώσει και να έρθει σε επαφή με το υποσυνείδητό της.

Υποστηρίζει ότι πηγαίνει τον θεραπευόμενο πίσω στον χρόνο στην παιδική ηλικία ή ακόμα και σε «προηγούμενες ζωές» για να βρει το γεγονός που προκάλεσε ένα σημερινό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το MEGA, o κ. Κομιανός ολοκλήρωσε σπουδές στην Ψυχολογία στις ΗΠΑ αλλά στην Ελλάδα δεν πήρε την κρατική άδεια του κλινικού ψυχολόγου.

Ο ίδιος, τονίζει με κάθε ευκαιρία το πάθος του για την «Ψυχολογία του Βάθους», όπως λέει, και την εξερεύνηση του ανθρώπινου ασυνειδήτου. Αυτοπροσδιορίζεται ως ερευνητής θεμάτων που αφορούν τη δομή της ανθρώπινης συνείδησης, τη μετενσάρκωση, τις εμπειρίες της ψυχής και τη μετά θάνατον ζωή.

Ο Νάσος Κομιανός διατηρεί ένα σταθερό και ενεργό πελατολόγιο, δέχεται άτομα για ατομικές συνεδρίες, ενώ παράλληλα διοργανώνει σεμινάρια και ομιλίες. Οι πελάτες του είναι κυρίως άνθρωποι που αναζητούν εναλλακτικές μεθόδους για τη διαχείριση του άγχους, των φοβιών ή ενός ψυχικού τραύματος που τους ταλαιπωρεί στη ζωή τους.

«Κατά τη γνώμη μου είναι ζωντανός στη φωτογραφία»

Ο υπνοθεραπευτής, μιλώντας στο Livenews, παραδέχθηκε ότι συνεργάζεται με τη γιατρό του Κολωνακίου και ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα σε ουδέτερο χώρο, όπου του πήρε ιστορικό. Μάλιστα, όπως αναφέρει, είχαν προγραμματίσει νέο ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης. Δηλαδή, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τη θεραπεία στο ιατρείο του Κολωνακίου, θα πήγαινε σε εκείνον στην Κηφισιά.

«Έχω γυρίσει μόλις τώρα από τον ανακριτή. Έχω κανονίσει ραντεβού και επικοινωνία. Θα καταθέσω όλη τη μαρτυρία μου εκεί και είδα ότι κάποιοι λένε ότι είμαι γιατρός υπνωτιστής. Θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής. Έτσι; Αυτό. Αυτό δηλώνω και αυτό είμαι κι αυτό κάνω. Από τον ανακριτή έρχομαι, αλλά έχουμε συνέχεια. Ο άνθρωπος είναι δεκαεφτά ώρες και δεν αντέχει άλλο. Εντάξει;» ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ό,τι θέλετε να δείτε έχω ολόκληρο website. Πηγαίντε, δείτε, διαβάστε, κάντε, δείτε. Είναι δημόσιο. Είναι εκεί χρόνια. Κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια. Δεν μπορείτε να με διασύρετε και να λέτε ότι είμαι γιατρός. Είναι εκεί δημόσιο και όποιος θέλει το βλέπει. Αλλά το να με λένε… Και τώρα σας λέω θα αρχίσω να τα γράφω και θα ”φάνε” μηνύσεις κατευθείαν τα κανάλια που βάζουν τη λέξη γιατρός μπροστά και με διασύρουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό είναι αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και εγώ δεν δήλωσα ποτέ γιατρός. Είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Εκκρεμεί η μαρτυρία μου. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος (ανακριτής) να την πάρει τώρα γιατί ήταν εξαντλημένος. Και έχουμε ραντεβού. Όταν ολοκληρωθεί η μαρτυρία μου, θα μπορώ να… Από εκεί και πέρα θα είναι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία».

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε; Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω. Μα είπα, αυτό είναι όλο το κουμπί είναι αυτό (γιατί μου έστειλε την φωτογραφία). Λοιπόν, όλοι ρωτάνε στην Ελλάδα γι’ αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει. Αυτό μπορώ να σας πω. Κανένα από αυτά τα σενάρια. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στη δικογραφία το γιατί. Είχα ραντεβού μαζί του. Τι γίνεται θα έρθει; ”Όλα καλά” και καρδούλα από κάτω. Τι πρέπει δηλαδή; Δηλαδή, έλεος πια! Χαροπάλευε προφανώς. Δεν ξέρω τι έγινε» κατέληξε.