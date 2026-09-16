Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Με το βλέμμα στην Ευρώπη και την ανάγκη για νέα αρχή οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ το βράδυ της Τετάρτης (16/9, 22:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League για τη σεζόν 2026-27, με στόχο να αφήσουν πίσω τους το δύσκολο ξεκίνημα στη Super League και να μπουν στη διοργάνωση με μια νίκη που θα τους δώσει ηρεμία κι αυτοπεποίθηση.

Η κατάσταση στην ομάδα, πάντως, μόνο ήρεμη δεν είναι. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Champions League, ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία, μόλις επτά παιχνίδια μετά την έναρξη της σεζόν. Τη θέση του πήρε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος είχε δύσκολο ντεμπούτο, καθώς ο ΟΦΗ έφυγε νικητής με 1-0 από το «Καραϊσκάκη».

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε σε μια περίοδο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για δοκιμές. Ο Ολυμπιακός έχει δύο νίκες σε τέσσερα παιχνίδια στη Super League, ενώ στο Κύπελλο Ελλάδας επικράτησε της Λάρισας με 4-0 και του Βόλου με 3-2. Στο πρωτάθλημα, πέρα από τις νίκες με Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης με 1-0, έφερε 1-1 με τον Βόλο και γνώρισε την ήττα από τον ΟΦΗ.

Το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League ήρθε μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί σε φιλικό το 2019, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με το εντυπωσιακό 5-0. Σε επίσημο επίπεδο, ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν μόνο μία πολωνική ομάδα, τη Γκόρνικ Ζάμπρζε, από την οποία αποκλείστηκε τη σεζόν 1987-88.

Η Γιαγκελόνια και η πορεία της στην Ευρώπη

Η Γιαγκελόνια έχει φτάσει για πρώτη φορά στη League Phase του Europa League, αφού πρώτα χρειάστηκε να περάσει από τα προκριματικά. Στα playoffs απέκλεισε τη Ρέιντζερς με συνολικό σκορ 3-2 και στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιμπέρια με 6-1.

Στο πρωτάθλημα, όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά. Η ομάδα του Άντριαν Σιεμιένιετς έχασε από τη Λεχ Πόζναν με 2-1 και στη συνέχεια ηττήθηκε 2-0 από τη Βίσλα Κρακοβίας. Ανάμεσα στις δύο ήττες είχε πάρει νίκη με 2-1 απέναντι στη Σλασκ Βρότσλαβ.

Η πολωνική ομάδα έχει παίξει ξανά στην Ελλάδα, όταν αντιμετώπισε τον Άρη στα προκριματικά του Europa League τη σεζόν 2010-11. Δεν κατάφερε να κερδίσει σε κανένα από τα δύο παιχνίδια και συνολικά παραμένει χωρίς νίκη απέναντι σε ελληνικό σύλλογο.

Τα προβλήματα του Αλγουαθίλ

Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ φαίνεται πως έχει στο μυαλό του αρκετές αλλαγές, τουλάχιστον τρεις στο βασικό σχήμα. Δεδομένα εκτός μάχης είναι ο τιμωρημένος Φορτούνης και ο τραυματίας Σα, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα και Κλέιτον.

Με μικροπροβλήματα ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ Τσικίνιο και Πιρόλα, ωστόσο πιθανότατα θα είναι διαθέσιμοι. Ο Αλγουαθίλ χρησιμοποίησε το 4-2-3-1 στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο και αναμένεται να κινηθεί στην ίδια λογική.

Για τη Γιαγκελόνια μοναδική επιβεβαιωμένη απουσία είναι αυτή του Ουσμάν Σο, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό. Ο Σιεμιένιετς έχει στη διάθεσή του το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε αλλαγές μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από τη Βίσλα.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα (Κάρμο), Τικνιζιάν (Μπρούνο), Πουέρτα, Φρόιλερ, Γιάρεμτσουκ (Γκονζάλες), Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Σίλβα.

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ (Άντριαν Σιεμιένιετς): Αμπράμοβιτς, Βόιτουσεκ, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος, Βντόβικ, Κλίνγκε, Ρομάντσουκ, Ιμάζ, Αγκμπονίφο, Πρέλετς, Σμιτ.