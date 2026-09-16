Premier League: Δημοσιεύτηκε το ηχητικό του VAR για το γκολ-«σκάνδαλο» του Χάαλαντ στο παιχνίδι της Σίτι με την Γιουνάιτεντ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, με το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης να πετυχαίνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ωστόσο, η φάση από την οποία προήλθε το γκολ προκάλεσε ζήτημα σχετικά με τον έλεγχο του VAR, καθώς ο Έντσο Φερνάντες βρισκόταν σε θέση οφσάιντ και, όπως προκύπτει από το ηχητικό της συνομιλίας των διαιτητών, εξετάστηκε εάν είχε επαφή με την μπάλα, όχι όμως εάν επηρέαζε ενεργά τη φάση.

Η συνομιλία του VAR

Στο ηχητικό που δημοσιοποιήθηκε στην Αγγλία ακούγεται αρχικά: «Η απόφαση στον αγωνιστικό χώρο είναι οφσάιντ. Ελέγχουμε την απόφαση για οφσάιντ στον Χάαλαντ».

Στη συνέχεια, το ημιαυτόματο σύστημα οφσάιντ υπέδειξε ότι ο Χάαλαντ βρισκόταν σε κανονική θέση και ακολούθησε ο έλεγχος ολόκληρης της επιθετικής φάσης.

Ο VAR ακούγεται να αναφέρει: «Εντάξει, είναι σε κανονική θέση. Τώρα πρέπει να ελέγξουμε ολόκληρη την επιθετική φάση. Μάικλ, ο Χάαλαντ βρίσκεται σε κανονική θέση, αλλά πρέπει να κάνω τον πλήρη έλεγχο. Περίμενε».

Ο έλεγχος συνεχίστηκε με τους διαιτητές να εξετάζουν εάν ο Έντσο Φερνάντες είχε ακουμπήσει την μπάλα: «Δεν υπάρχει επαφή εκεί, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει επαφή. Δεν υπάρχει. Θέλω κάτι πιο κοντινό. Υπάρχει καθαρό κενό. Δεν την ακουμπάει εκεί, έτσι; Άλλη γωνία».

Από τη συγκεκριμένη συνομιλία προκύπτει ότι ο έλεγχος επικεντρώθηκε στο εάν ο Φερνάντες είχε επαφή με την μπάλα. Δεν εξετάζεται, τουλάχιστον στο δημοσιοποιημένο ηχητικό, εάν η παρουσία του από θέση οφσάιντ επηρέαζε ενεργά τη φάση.

Το γκολ του Χάαλαντ κατακυρώθηκε τελικά και διαμόρφωσε το 1-0, με το οποίο η Μάντσεστερ Σίτι έφυγε νικήτρια από το ντέρμπι του Μάντσεστερ.