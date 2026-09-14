Γκάφα ολκής στο ντέρμπι του Μάντσεστερ: Η Pro Ref παραδέχθηκε το λάθος στο γκολ του Χάαλαντ – «Αναγνωρίζουμε σφάλμα κρίσης»

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Το γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ που έκρινε την αναμέτρηση στο ντέρμπι του Μάντσεστερ προκάλεσε έντονη συζήτηση, με το αρμόδιο σώμα διαιτησίας του αγγλικού ποδοσφαίρου να παραδέχεται εκ των υστέρων ότι η απόφαση για την κατακύρωσή του ήταν λανθασμένη.

Η φάση εξετάστηκε από το VAR, το οποίο έκρινε ότι ο Νορβηγός επιθετικός βρισκόταν σε κανονική θέση τη στιγμή που η μπάλα κατευθύνθηκε προς την περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με την Pro Ref, το πρόβλημα βρισκόταν αλλού.

«Παίκτης-κλειδί» της φάσης ο Φερνάντες

Ο Έντσο Φερνάντες βρισκόταν σε θέση οφσάιντ τη στιγμή της σέντρας και, παρότι δεν ήρθε σε επαφή με την μπάλα, θεωρήθηκε ότι επηρέασε ουσιαστικά τη φάση.

Η κίνησή του για να διεκδικήσει την κεφαλιά φαίνεται πως επηρέασε την αντίδραση των αμυντικών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι δεν αντιμετώπισαν τον Χάαλαντ ως άμεση απειλή. Ο επιθετικός της Σίτι βρέθηκε έτσι σε εξαιρετικά ευνοϊκή θέση και ολοκλήρωσε τη φάση σκοράροντας.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο, σύμφωνα με την Pro Ref, δεν αξιολογήθηκε σωστά από το VAR.

«Έπρεπε να κληθεί ο διαιτητής στην οθόνη»

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η Pro Ref διευκρίνισε ότι το οφσάιντ του Φερνάντες δεν ήταν μια περίπτωση που μπορούσε να κριθεί αποκλειστικά με βάση τη θέση του, καθώς δεν ακούμπησε την μπάλα. Το ζήτημα αφορούσε το κατά πόσο η παρουσία και η κίνησή του επηρέασαν τους αμυντικούς.

Το σώμα διαιτησίας έκρινε ότι το VAR θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί αυτή την πιθανή επίδραση και να είχε καλέσει τον διαιτητή για επανεξέταση της φάσης στην οθόνη.

Παράλληλα, η Pro Ref ανέφερε ότι επικοινώνησε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναγνωρίζοντας το λάθος κρίσης, ενώ γνωστοποίησε πως το περιστατικό θα επανεξεταστεί.

Έτσι, παρότι το γκολ του Χάαλαντ παρέμεινε κανονικά στο παιχνίδι, η επίσημη εκ των υστέρων αξιολόγηση της διαιτησίας δικαιώνει τις διαμαρτυρίες για τη συγκεκριμένη φάση.

#MUNMCI – 59’ VAR OVERTURN VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded. The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026

Η δήλωση της Pro Ref:

«Σχετικά με το περιστατικό στο 60ό λεπτό της κυριακάτικης αναμέτρησης της Premier League μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μάντσεστερ Σίτι στο Ολντ Τράφορντ, μπορούμε να παράσχουμε διευκρινίσεις αναφορικά με το γκολ που κατακυρώθηκε στον Erling Haaland.

Η αρχική απόφαση στο γήπεδο ήταν οφσάιντ κατά του Erling Haaland – η φάση εξετάστηκε από το VAR και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κανονική θέση (καλυπτόταν).

Στην ίδια επίθεση, διαπιστώθηκε ότι ο Enzo Fernandez δεν ακούμπησε την μπάλα, γεγονός που καθιστά οποιοδήποτε παράπτωμα οφσάιντ υποκειμενικό.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το VAR δεν αναγνώρισε την πιθανή επίδραση της θέσης του και θα έπρεπε να είχε συστήσει επανεξέταση της φάσης στο βίντεο (on-field review).

Ήρθαμε σε επικοινωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απόψε προκειμένου να αναγνωρίσουμε αυτό που θεωρούμε σφάλμα κρίσης. Θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση του περιστατικού».