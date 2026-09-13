Κηφισιά – Λεβαδειακός 0-0: Όλα μηδέν στη Λεωφόρο

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Χωρίς γκολ και χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να βρουν δίχτυα, όμως η αποτελεσματικότητα έλειψε στην τελική προσπάθεια, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Κηφισιά και Λεβαδειακός εξακολουθούν έτσι να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, με τους Βοιωτούς να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στη φετινή σεζόν υπό τις οδηγίες του Ηλία Χαραλάμπους.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα ταξιδέψει την επόμενη αγωνιστική στο Περιστέρι για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, ενώ ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση είχε καλό ρυθμό από τα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να δείχνουν διάθεση να επιτεθούν και να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις, χωρίς όμως να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία ήρθε στο 11ο λεπτό για την Κηφισιά. Ο Σαγάλ δοκίμασε το αριστερό του πόδι, η μπάλα κόντραρε σε σώματα αμυνόμενων και κατέληξε κόρνερ, με τον Ελιάσι να επεμβαίνει αποτελεσματικά.

Ο Λεβαδειακός απάντησε στο 18’. Ο Κωστή ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, έδωσε φάλτσο στην μπάλα, η οποία έσκασε στο έδαφος και πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες.

Στο 28’ η Κηφισιά έφτασε ξανά κοντά στο γκολ. Ο Πέτκοφ εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Ελιάσι απογειώθηκε και με εντυπωσιακή επέμβαση απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ.

Οι Βοιωτοί είχαν την τελευταία μεγάλη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κωστή βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε, όμως ο Σόουζα παρενέβη την κατάλληλη στιγμή, μπαίνοντας στην πορεία της μπάλας και αποτρέποντας ένα σχεδόν βέβαιο γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αισθητά, καθώς αμφότερες οι ομάδες έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στην ανασταλτική τους λειτουργία και δεν πήραν τα ίδια ρίσκα.

Παρόλα αυτά, η Κηφισιά δημιούργησε μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του αγώνα. Ο Αμπάντα επιχείρησε ένα δύσκολο σουτ με το αριστερό, δίνοντας εξωτερικό φάλτσο στην μπάλα, όμως ο Ελιάσι ήταν και πάλι σε ετοιμότητα και απομάκρυνε εντυπωσιακά.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για να «σπάσει» η ισορροπία ήρθε στο 77ο λεπτό. Ο Μάνσο έκανε εξαιρετική σέντρα στην περιοχή, ο Μπένι πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, στερώντας από την Κηφισιά το 1-0.

Στα τελευταία λεπτά καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να δημιουργήσει τη φάση που θα άλλαζε τα δεδομένα και το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Αποστολάκης (46’ Μάνσο), Πέτκοφ, Σόουζα, Αμπάντα, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Αντονίσε (61’ Εμπουλά), Πόμπο (46’ Θεοδωρίδης), Σαγάλ (84’ Ζέρσον).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Ελιάσι, Πάντεα, Βήχος, Τσιβελεκίδης, Κορνέζος, Κωστή, Σουτ (52’ Εμμανουηλίδης), Μπαλντέ, Νίκας, Κομπνάν (79’ Οζέγκοβιτς), Ούρσι (52’ Συμελίδης).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: