Ανάβυσσος: Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar

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Την παρουσία του Αλκέτ Ριτζάι στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα σε beach bar στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο, εξετάζουν οι Αρχές. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του καταστήματος, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος.

Ο Ριτζάι φέρεται να βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με δύο φίλους του. Όταν η μουσική σταμάτησε λόγω της προχωρημένης ώρας, η παρέα μετακινήθηκε στον χώρο στάθμευσης και έβαλε δυνατά μουσική από το αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης του beach bar τούς έκανε παρατήρηση και ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, βγήκαν από το κατάστημα και άλλοι θαμώνες. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Αλκέτ Ριτζάι φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε στον αέρα.

Στη συνέχεια, στο περιστατικό φέρεται να ενεπλάκη ένας Αφγανός εργαζόμενος του καταστήματος, ο οποίος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έβγαλε επίσης όπλο και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του Ριτζάι.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο υπάλληλοι. Ένας 20χρονος Έλληνας υπέστη τραύμα στον αστράγαλο από θραύσματα γυαλιών, ενώ ένας 41χρονος Πακιστανός έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα.

Οι έρευνες των Αρχών

Η Άμεση Δράση ενημερώθηκε περίπου στις 5:15 τα ξημερώματα για πυροβολισμούς στην περιοχή. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο beach bar, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει. Στον χώρο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος.

Λίγο αργότερα, το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ενημέρωσε τις Αρχές ότι οι δύο τραυματίες είχαν μεταβεί εκεί για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις από τους τραυματίες και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ωστόσο, οι περιγραφές που έδωσαν για τις συνθήκες του περιστατικού παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

Παράλληλα, από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε η παρουσία του Αλκέτ Ριτζάι στο σημείο. Μετά το επεισόδιο, ο Ριτζάι και οι δύο φίλοι του φέρονται να αποχώρησαν με αυτοκίνητο.

Είχε λάβει άδεια από τις Φυλακές Δομοκού

Ο Αλκέτ Ριτζάι είχε λάβει άδεια από τις Φυλακές Δομοκού και όφειλε να επιστρέψει στη φυλακή το πρωί.

Σε περίπτωση που δεν επέστρεφε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα κηρυσσόταν δραπέτης, με τις Αρχές να βρίσκονται σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.