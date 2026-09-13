Κάτω από τα ρωμαϊκά ερείπια: Ανακαλύφθηκε μνημειώδες κτίριο στο Λιμάνι της Ταρκυνίας

Η ιταλική γη δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει τους αρχαιολόγους, αποδεικνύοντας ότι κάτω από τα στρώματα της γνωστής ιστορίας κρύβονται συχνά ακόμα μεγαλύτερα μυστικά.

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στα Γκραβίσκα (Gravisca), το αρχαίο λιμάνι της ετρουσκικής πόλης Ταρκυνίας, έφεραν στο φως ογκώδεις ασβεστολιθικούς λίθους, θαμμένους κάτω από ρωμαϊκά κτίσματα αιώνων — τα πιθανά θεμέλια ενός μνημειώδους ετρουσκικού κτιρίου, για το οποίο δεν υπήρχε καμία απολύτως ιστορική καταγραφή.

Ένας αρχαίος εμπορικός σταθμός υπό την προστασία των Ελλήνων θεών

Τα Γκραβίσκα βρίσκονται στην τυρρηνική ακτή του Λατίου, στη σημερινή περιοχή Πόρτο Κλεμεντίνο κοντά στην Ταρκυνία, περίπου 7–10 χιλιόμετρα μακριά από την αρχαία ετρουσκική πόλη την οποία κάποτε εξυπηρετούσαν. Η τοποθεσία είναι ιδιαίτερα γνωστή στους αρχαιολόγους:

Πολύ πριν την έλευση της Ρώμης, λειτουργούσε ως εμπόριο, ένας εμπορικός σταθμός όπου Έλληνες έμποροι -κυρίως Φωκαείς- έφταναν για να κάνουν επιχειρήσεις υπό την προστασία των θεοτήτων της Αφροδίτης και της Ήρας.

Σε αυτούς τους ίδιους Φωκαείς ναυτικούς αποδίδεται η ίδρυση της Μασσαλίας (Massalia), της πόλης που μετέπειτα έγινε το Μαρσέιγ, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία των εμπορικών δρόμων που τελικά εξαπλώθηκαν μέχρι το Εμπούριες (Empúries) στην καταλανική ακτή της Ισπανίας.

Με άλλα λόγια, τα Γκραβίσκα δεν ήταν μια απομονωμένη, επαρχιακή τοποθεσία. Ήταν ένας ζωντανός κόμβος σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα εμπορικά δίκτυα της αρχαίας Μεσογείου —ένα μέρος όπου Έλληνες και Ετρούσκοι έμποροι έκαναν επιχειρήσεις δίπλα-δίπλα, και όπου το ίδιο έκαναν και οι θεοί τους.

Εκεί όπου οι Έλληνες Θεοί συνάντησαν τους Ετρούσκους

Το ιερό στα Γκραβίσκα χρονολογείται τουλάχιστον από το 600–580 π.Χ., όταν το λιμάνι έγινε για πρώτη φορά τόπος συνάντησης μεταξύ της ετρουσκικής και της ελληνικής κοινότητας. Εκεί λατρεύονταν η Αφροδίτη, η Ήρα και η Δήμητρα —οι Ετρούσκοι ταύτιζαν τη Δήμητρα με τη δική τους θεότητα, τη Βέι (Vei)— παράλληλα με τον Σούρι (Śuri), μια ετρουσκική θεότητα που οι Έλληνες έμποροι εξίσωναν με τον Απόλλωνα.

Πρόκειται για μια μικρή αλλά ενδεικτική λεπτομέρεια: Δύο πολιτισμοί που συνεργάζονταν δεν αντάλλασσαν απλώς αγαθά, αλλά «μετέφραζαν» και ο ένας τους θεούς του άλλου.

Οι πιο εντατικές ανασκαφές στα Γκραβίσκα πραγματοποιήθηκαν από το 1969 έως το 1979 και έφεραν στο φως ένα από τα πιο διάσημα ευρήματα της τοποθεσίας: έναν κάνθαρο —ένα ελληνικό αγγείο πόσης με δύο λαβές— με την υπογραφή του Εξηκία, ενός από τους πιο καταξιωμένους Αθηναίους αγγειογράφους του 6ου αιώνα π.Χ., αφιερωμένο στον Αιγινήτη Απόλλωνα.

Οι ίδιες ανασκαφές έφεραν στο φως μια ρωμαϊκή έπαυλη της αυτοκρατορικής περιόδου με ιδιωτικά λουτρά, στην αυλή της οποίας κάποιος είχε κρύψει έναν θησαυρό από 147 χρυσά νομίσματα (solidi) που χρονολογούνται στον 5ο αιώνα μ.Χ. — μια μικρή περιουσία που ο ιδιοκτήτης της, για λόγους που χάθηκαν στην ιστορία, δεν επέστρεψε ποτέ για να την παραλάβει.

Από τον Ετρουσκικό Οικισμό στη Ρωμαϊκή Αποικία

Η Ρώμη έθεσε υπό τον έλεγχό της την περιοχή γύρω στο 281 π.Χ. και το 181 π.Χ. ίδρυσε τη θαλάσσια αποικία των Γκραβίσκα, ακριβώς πάνω από τον παλαιότερο ετρουσκικό οικισμό. Το λιμάνι παρέμεινε ενεργό για αιώνες, μέχρι που οι γοτθικές εισβολές του 5ου αιώνα —οι ιστορικοί εξακολουθούν να διαφωνούν για το αν αυτό συνέβη το 408 μ.Χ. ή λίγο αργότερα— προκάλεσαν τη σταδιακή εγκατάλειψη της ακτής.

Ό,τι είχε απομείνει όρθιο δεν άντεξε για πολύ ακόμα: τα γερμανικά στρατεύματα κατέστρεψαν τις εναπομείνασες δομές του λιμανιού κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό που άλλαξε πρόσφατα είναι η κλίμακα της ανασκαφής.

Η αρχαιολογική ομάδα —με επικεφαλής τη Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Etruria Meridionale και με την επιχειρησιακή υποστήριξη της εταιρείας Eos Arc— έχει διευρύνει την ανασκαφική περιοχή και, το κυριότερο, έχει προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος.

Στην αρχαιολογία, το να σκάβεις πιο βαθιά είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο ταξίδι στον χρόνο: Κάθε στρώμα χώματος που αφαιρείται αντιστοιχεί και σε ένα παλαιότερο κεφάλαιο στην ιστορία της τοποθεσίας.

Μόνο τα στρώματα της ρωμαϊκής περιόδου αποδείχθηκαν ιδιαίτερα παραγωγικά, αποδίδοντας νέα στοιχεία για την καθημερινή ζωή σε αυτό το τμήμα του λιμανιού από την ίδρυση της αποικίας έως την Ύστερη Αρχαιότητα.

Οι αρχαιολόγοι χαρτογράφησαν μια πυκνή, αλληλοεπικαλυπτόμενη διαδοχή από εργαστήρια, οικιστικές γειτονιές και χώρους ταφής —ένα μοτίβο τυπικό για λιμάνια με μακρά ιστορία κατοίκησης, το οποίο όμως εδώ επιτρέπει μια ασυνήθιστα λεπτομερή εικόνα για το πώς άλλαζε η χρήση της γης με την πάροδο των αιώνων.

Η πραγματική έκπληξη, όμως, ήρθε ακόμα πιο κάτω. Κάτω από τα ρωμαϊκά κατάλοιπα, ήρθαν στην επιφάνεια στρώματα της ετρουσκικής εποχής: τοίχοι χτισμένοι από ποταμίσιες κροκάλες, οι οποίοι πιθανότατα στήριζαν κάποτε κατασκευές με ανώτερα επίπεδα φτιαγμένα από ξύλο, πλίνθους (ωμούς πηλόπλινθους) ή άλλα φθαρτά υλικά, μαζί με μεγάλες δεξαμενές για τη συλλογή και αποθήκευση νερού, καθώς και χώρους παραγωγής που περιλάμβαναν κλιβάνους.

Ένα μνημείο που κανείς δεν περίμενε

Στη συνέχεια, μόλις τις τελευταίες ημέρες, σε σημαντικό βάθος κάτω από το σημερινό επίπεδο του εδάφους, η ομάδα βρήκε κάτι που κανείς δεν είχε προβλέψει:

Mεγάλους λίθους από «μάκο» (macco), έναν εγχώριο ασβεστόλιθο που χρησιμοποιούνταν ευρέως ως δομικό υλικό στην αρχαία Ετρουρία, μερικοί από τους οποίους ήταν ιδιαίτερα μεγάλοι, εντελώς θαμμένοι και κρυμμένοι από τα ρωμαϊκά στρώματα που είχαν χτιστεί από πάνω τους.

Οι αρχαιολόγοι αντιμετωπίζουν το εύρημα με προσοχή. Είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί με βεβαιότητα σε ποια δομή ανήκαν οι λίθοι. Ωστόσο, η κατασκευαστική τους τεχνική, το μέγεθός τους και η θέση τους στη στρωματογραφική διαδοχή δείχνουν προς τα θεμέλια ή τη βάση ενός σημαντικού κτιρίου — του οποίου η πραγματική λειτουργία μπορεί να προσδιοριστεί μόνο εάν συνεχιστεί η ανασκαφή.

Η επόμενη φάση της έρευνας θα επικεντρωθεί στον ακριβή προσδιορισμό του μεγέθους του, του πότε χτίστηκε και της χρήσης για την οποία προοριζόταν.

Τα Γκραβίσκα αποτελούν μια κλασική περίπτωση αυτού που κάνει την αστική αρχαιολογία στην Ιταλία τόσο απρόβλεπτη: Μια ρωμαϊκή αποικία μπορεί να βρίσκεται, κυριολεκτικά, πάνω από ένα μνημειώδες ετρουσκικό κτίριο για δύο χιλιάδες χρόνια χωρίς κανείς να γνωρίζει την ύπαρξή του.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων (Soprintendenza) συνεχίζει το έργο της έρευνας, της προστασίας και της τεκμηρίωσης, και προς το παρόν η τοποθεσία κρύβει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις — το τι ήταν το κτίριο, πότε ανεγέρθηκε και γιατί κατέληξε θαμμένο κάτω από τη ρωμαϊκή πόλη που το αντικατέστησε, είναι ζητήματα που εξακολουθούν να περιμένουν μια απάντηση την οποία το ίδιο το έδαφος δεν έχει αποκαλύψει ακόμα.