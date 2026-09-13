Κολωνός: Βίντεο-ντοκουμέντο από σοβαρό τροχαίο – Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο και παρέσυρε μοτοσικλετιστή

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Σοβαρά τραυματίστηκε ένας νεαρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στον Κολωνό, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο. Στις εικόνες φαίνεται ο νεαρός να κινείται με τη μοτοσικλέτα του, έχοντας πράσινο φανάρι, όταν ένα σκουρόχρωμο Ι.Χ. εμφανίζεται με ταχύτητα από την οδό Τριπόλεως και παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη.

Το αυτοκίνητο συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα και παρασύρει τον αναβάτη για αρκετά μέτρα. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο νεαρός εκτοξεύεται και καταλήγει στο οδόστρωμα.

Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.