Κολωνός: Βίντεο-ντοκουμέντο από σοβαρό τροχαίο – Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο και παρέσυρε μοτοσικλετιστή

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που Ι.Χ. παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη στον Κολωνό και συγκρούεται με μοτοσικλέτα. Ο νεαρός αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Κολωνός, Τροχαίο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά τραυματίστηκε ένας νεαρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο που έγινε στον Κολωνό, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του.
  • Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο, όπου φαίνεται το Ι.Χ. να εμφανίζεται με ταχύτητα και να παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη.
  • Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας νεαρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στον Κολωνό, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο. Στις εικόνες φαίνεται ο νεαρός να κινείται με τη μοτοσικλέτα του, έχοντας πράσινο φανάρι, όταν ένα σκουρόχρωμο Ι.Χ. εμφανίζεται με ταχύτητα από την οδό Τριπόλεως και παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη.

Το αυτοκίνητο συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα και παρασύρει τον αναβάτη για αρκετά μέτρα. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο νεαρός εκτοξεύεται και καταλήγει στο οδόστρωμα.

Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ