Γιώργος Μαζωνάκης: Έκκληση του εφημέριου για σεβασμό και υπομονή στην αγρυπνία

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Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί πέριξ του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον εφημέριο του ναού να απευθύνει έκκληση για σεβασμό, ψυχραιμία και υπομονή.

Η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή έφτασε λίγο νωρίτερα στον ναό για την αγρυπνία, ενώ η μεγάλη προσέλευση του κόσμου δημιούργησε συνθήκες έντονου συνωστισμού στον χώρο.

Βλέποντας την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, ο ιερέας πήρε το μικρόφωνο και ζήτησε από τους συγκεντρωμένους να διατηρήσουν την ηρεμία τους και να σεβαστούν τόσο τον ναό όσο και τη μνήμη του τραγουδιστή.

«Δεν αρμόζει στον Γιώργο να μη σεβαστούμε αυτή την ημέρα. Θέλω από όλους σεβασμό και υπομονή. Θα τον τιμήσετε όπως του αρμόζει.

Η οικογένεια απαγορεύει τα κινητά.

Θα μπείτε όλοι μέσα να προσκυνήσετε, να αφήσετε το λουλούδι σας.

Αλλά να σεβαστείτε και τον ναό και τον Γιώργο.

Θέλω την ψυχραιμία σας. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, το κατανοώ, αλλά να κάνετε υπομονή για τον Γιώργο.

Και να επικρατήσει ηρεμία», ανέφερε ο εφημέριος.