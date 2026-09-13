Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων 15χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι

Ο 15χρονος Γιάννης από τα Αμιρά της Βιάννου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ μετά από τροχαίο με μηχανάκι. Το όχημα φέρεται να εξετράπη της πορείας του σε στροφή, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να πέσει σε βράχια και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 15χρονος Γιάννης από τα Αμιρά της Βιάννου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι το βράδυ του Σαββάτου. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.
  • Το τροχαίο φέρεται να έγινε όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο 15χρονος εξετράπη της πορείας του σε στροφή, με αποτέλεσμα να πέσει σε βράχια και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
  • Ο 15χρονος, αν και συνήθιζε να φορά κράνος στο δικό του μοτοποδήλατο, δεν φορούσε στη συγκεκριμένη σύντομη διαδρομή, γεγονός που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του.

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 15χρονος Γιάννης από τα Αμιρά της Βιάννου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε τροχαίο με μηχανάκι το βράδυ του Σαββάτου.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ, ενώ τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα για την πορεία της υγείας του. Στο νοσοκομείο βρίσκονται οι γονείς του, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειάς του.

Το τροχαίο φέρεται να έγινε όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο 15χρονος εξετράπη της πορείας του σε στροφή, με αποτέλεσμα να πέσει σε βράχια και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Το μηχανάκι ανήκε σε φίλο του

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι το μηχανάκι που οδηγούσε ο Γιάννης δεν ήταν δικό του, αλλά ανήκε σε φίλο του. Ο 15χρονος φέρεται να το πήρε για μία σύντομη βόλτα, την ώρα που ο κάτοχός του συνομιλούσε με άλλο παιδί.

Λίγο αργότερα, άλλα παιδιά τούς ενημέρωσαν ότι ο Γιάννης είχε τραυματιστεί.

Ο 15χρονος, ο οποίος φοιτά φέτος στην Α’ Λυκείου, συνήθιζε, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, να φορά προστατευτικό κράνος όταν οδηγούσε το δικό του μοτοποδήλατο. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη σύντομη διαδρομή το βράδυ του Σαββάτου δεν φορούσε κράνος και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ, με την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της να αναμένουν την εξέλιξη της πορείας του.

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