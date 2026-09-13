Τραμπ: «Μπορεί να μείνουμε στο Ιράν για το πετρέλαιο, όπως στη Βενεζουέλα» – Τι δήλωσε για AI, Ιρλανδία και Σκωτία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παραμείνουν στο Ιράν και «να κρατήσουν το πετρέλαιο», συγκρίνοντας την περίπτωση αυτή με εκείνη της Βενεζουέλας και την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να θέσει υπό τον έλεγχό της το ένα πέμπτο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ιρλανδία για συναντήσεις και για να παρακολουθήσει γκολφ, ο Τραμπ επανέλαβε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει φέτος, πιθανότατα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος» μόλις γίνει αυτό, είπε.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει αναταραχή στις πετρελαϊκές αγορές, με τους εμπόρους πετρελαίου να αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν ξανά τη Δευτέρα έπειτα από μια επίθεση σε έναν σαουδαραβικό πετρελαιαγωγό.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει μόνο τη «σωστή συμφωνία» υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να διαπραγματευτεί και «τηλεφωνεί συνεχώς» για ειρηνευτικές συνομιλίες, κάτι που διαψεύδεται από την Τεχεράνη.

Παράλληλα όμως παρουσίασε μια άλλη επιλογή: να συνεχιστεί η εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν και να πάρει το πετρέλαιό του.

«Τελικά θα αποχωρήσουμε (σ.σ. από το Ιράν), εκτός αν αποφασίσουμε να μείνουμε και να κρατήσουμε το πετρέλαιο όπως στη Βενεζουέλα», είπε, προσθέτοντας ότι τα έσοδα των ΗΠΑ από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας έχουν «πληρώσει τον πόλεμο πολλές φορές».

«Να σταματήσει ο Ζελένσκι να πλήττει τα ρωσικά καύσιμα»

Στο μεταξύ, σήμερα ο Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας.

«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

«Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία».

Το AI και η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ έναντι της Κίνας

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης και στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι «πολύ αρνητικές δυνάμεις» φέρνουν πράγματα στο προσκήνιο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία δεν θα συμβούν, τονίζοντας ότι επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την ηγετική θέση τους, στον τομέα αυτό.

«Είμαστε πιο μπροστά από την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη χώρα στον κόσμο και ειλικρινά θέλω να το διατηρήσω αυτό, επειδή όποιος επικρατήσει στην τεχνητή νοημοσύνη νικάει», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβραδύνει την ανάπτυξή του ή να ρυθμιστεί κανονιστικά ακόμα περισσότερο.

«Θα μπορούσαμε να βάλουμε προστατευτικό πλαίσιο. Μπορούμε να κάνουμε το ένα ή το άλλο. Αλλά νομίζω ότι έχετε πολλές αρνητικές δυνάμεις που ανεβάζουν το θέμα και δεν θα έπρεπε να το κάνουν, ενώ φέρνουν ζητήματα που δεν θα συμβούν».

Ενωμένη Ιρλανδία και Σκωτία στην ατζέντα

Ο Πρόερδρος των ΗΠΑ επανέλαβε και σήμερα την υποστήριξή του για την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένωσή της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ενώ είπε ότι δεν θα μιλήσει για την ανεξαρτησία της Σκωτίας «ακόμα».

«Έχεις τη Βόρεια Ιρλανδία και έχεις την Ιρλανδία και όπως φαίνεται σε εμένα ένα από τα πιο φυσικά πράγματα είναι να τις βάλεις μαζί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη διάρκεια μιας επίσκεψης του στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας, εμμένοντας σε σχόλια του που έγιναν χθες στο Δουβλίνο.

«Ρωτήσατε για τη Σκωτία. Γι’ αυτό δεν θα μιλήσω ακόμα. Θα το κρατήσω για μία άλλη ημέρα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Τραμπ είπε επίσης, ότι οι ΗΠΑ μπορούν εύκολα να καλύψουν την υπόσχεσή του για την αποστολή ενός «μερίσματος» 5.000 δολαρίων στους Αμερικανούς ενήλικες πολίτες, αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές, τονίζοντας ότι πάντα κρατάει τις υποσχέσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ