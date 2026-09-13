Μεξικό: Νεκρός 37χρονος influencer από πυροβολισμούς – Στο στόχαστρο των καρτέλ οι σταρ των social media

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Κλίμα τρόμου επικρατεί στο Μεξικό μετά τη δολοφονική επίθεση εναντίον ενός ακόμη δημοφιλούς δημιουργού περιεχομένου, εξέλιξη που αποτυπώνει την επικίνδυνη στοχοποίηση των αστέρων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα καρτέλ ναρκωτικών, με τουλάχιστον 20 εκτελέσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Η δολοφονία και η ιστορία του «El Putirrí»

Ο 37χρονος Μεξικανός ινφλουένσερ Χοσέ Λουίς Εσπάρζα έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς την Πέμπτη, την ώρα που εργαζόταν σε ταχυφαγείο στην Σιουδάδ Ομπρεγόν, μια πόλη της βόρειας συνοριακής πολιτείας Σονόρα.

Ο Εσπάρζα ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «El Putirrí» και είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής για το ευχάριστο και χιουμοριστικό περιεχόμενο που δημοσίευε σχετικά με την καθημερινότητά του στο Instagram και το TikTok.



Το προσωνύμιο αυτό είχε τις ρίζες του στην παιδική του ηλικία, όπως αποκάλυψε στο CNN ο Λουίς Αντόνιο Εσκαλάντε, παραγωγός του podcast του Εσπάρζα.

«Μια φορά, ο πατέρας του Εσπάρζα γύρισε σπίτι μεθυσμένος και προσπάθησε να τον φωνάξει “Pirruris”, που ήταν ένας διάσημος τηλεοπτικός χαρακτήρας της εποχής. Αντί για αυτό, πάνω στη μέθη του, τον είπε “Piturris”. Έτσι, ως αστείο μεταξύ των υπολοίπων μελών της οικογένειας, το “Piturris” παρέμεινε».

Πολλά χρόνια έπειτα από εκείνη την ιστορία, αυτό παρέμενε το ψευδώνυμο με το οποίο ήταν γνωστός ο Εσπάρζα — όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και στα μέτρα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στο podcast του «La Guarida», το οποίο είχε ξεκινήσει πριν από έναν χρόνο.



Το τελευταίο επεισόδιο του La Guarida αναρτήθηκε στο YouTube την Τετάρτη συγκεντρώνοντας πάνω από 34.000 προβολές.

Το βράδυ της Πέμπτης, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Εσπάρζα, ο Εσκαλάντε ανέφερε σε βίντεο ότι είχαν ήδη ηχογραφήσει δύο ακόμα επεισόδια, τα οποία θα κυκλοφορήσουν τις επόμενες ημέρες.

Το χρονικό της επίθεσης και το πιθανό κίνητρο

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία της πολιτείας Σονόρα, ο δράστης εισέβαλε στο εστιατόριο, άνοιξε πυρ εναντίον του Εσπάρζα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή μαζί με έναν συνεργό του που τον περίμενε σε μοτοσικλέτα.

Στον Εσπάρζα παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες στο σημείο από διασώστες και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρχές ερευνούν τώρα κατά πόσο οι διασυνδέσεις συγγενικού του προσώπου με καρτέλ ναρκωτικών ενδέχεται να έπαιξαν ρόλο στη δολοφονία του.

Ο σύμβουλος επικοινωνίας σε θέματα ασφάλειας στο Μεξικό, Ιβάν Μουαγιέ, δήλωσε στην εφημερίδα New York Post: «Ο ινφλουένσερ μπορεί να ήταν παράπλευρος στόχος, εφόσον σχετιζόταν με κάποιον που εμπλεκόταν βαθιά… Χρησίμευσε ως μήνυμα».

Το κύμα εκτελέσεων ινφλουένσερ στο Μεξικό – Σκληρές εικόνες

Ο Εσπάρζα είναι ο τελευταίος στη μακρά λίστα δημιουργών περιεχομένου στο Μεξικό που βρήκαν βίαιο θάνατο, ο οποίος ενδέχεται να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Σεσάρ Γκαστέλουμ, με περισσότερους από 600.000 ακολούθους στο TikTok, δημοσίευε περιεχόμενο που φερόταν να ευνοεί τη φατρία «Los Mayos» του Καρτέλ της Σιναλόα. Πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση έξω από κατάστημα KFC στην Κουλιακάν της Σιναλόα στις 4 Αυγούστου.

🇲🇽 | En Mexico asesinaron al Streamer Cesar Gastelum en vivo mientras estaba hablando con trabajadores de Rappi. Mexico es un estado fallido, si aprecian su vida eviten visitar paises controlados por gobiernos zurdos. pic.twitter.com/2Zpyhz4v02 — Mia 🍋 (@Mialygosa) August 5, 2026



Ο εκτελεστής Χοσέ Αλμπέρτο «El Dron» Ιδάλγο, που συνελήφθη στις 26 Αυγούστου, φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι ο Γκαστέλουμ στοχοποιήθηκε επειδή «μιλούσε παραπάνω απ’ όσο έπρεπε» για τους «Los Chapitos», την ομάδα που διοικείται από τους γιους του Χοακίν «El Chapo» Γκουσμάν.

Η Βαλέρια Μάρκεζ πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση στο TikTok μέσα από το ινστιτούτο ομορφιάς της στο Σαπόπαν, όταν ένας ένοπλος την πυροβόλησε τρεις φορές στις 13 Μαΐου 2025.

#N4V |🎥Un en vivo en TikTok terminó en tragedia en México. 🇲🇽 Valeria Márquez, influencer, estilista y emprendedora de solo 23 años, fue asesinada cuando transmitía en vivo a sus seguidores. 📍 Ocurrió la tarde del martes 13 de mayo en el estado de Jalisco. pic.twitter.com/VRIxZFSlSl — Noticias 4Visión (@noticias4vision) May 15, 2025



Ο περιφερειακός ηγέτης του Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (CJNG), Ραμόν Άλβαρες, και ο γιος του —πρώην σύντροφος της Μάρκεζ— κατηγορήθηκαν ως εγκέφαλοι της εκτέλεσης, κάτι που ο γιος του Άλβαρες έχει αρνηθεί.

Γιατί τα καρτέλ στοχοποιούν τους σταρ των social media

Ο Μεξικανός αναλυτής θεμάτων ασφαλείας Νταβίντ Σαουσέδο εξήγησε στην New York Post τους λόγους για τους οποίους οι εγκληματικές οργανώσεις βάζουν στο στόχαστρο τους ινφλουένσερ.

«Οι ομάδες διακίνησης ναρκωτικών έχουν βάλει στο στόχαστρο τους ινφλουένσερ για διάφορους λόγους. Ορισμένοι ινφλουένσερ αναπτύσσουν οργανικούς δεσμούς με διακινητές ναρκωτικών για διάφορες δραστηριότητες, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή ενεργώντας ως βιτρίνα… Όταν μια αντίπαλη ομάδα ανακαλύπτει ότι ένας ινφλουένσερ ξεπλένει χρήματα για τους αντιπάλους, ενεργοποιείται αυτόματα μια επίθεση».

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Σαουσέδο, ακόμη και ινφλουένσερ που δεν εμπλέκονται άμεσα με τα καρτέλ μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με μια «παράπλευρη στοχοποίηση».

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρόλο που οι ινφλουένσερ δεν είναι δημοσιογράφοι, διαδίδουν πληροφορίες και μεταδίδουν γεγονότα που συμβαίνουν στις πολιτείες ή τους δήμους τους. Οι ομάδες διακίνησης ναρκωτικών επιθυμούν διακαώς να ελέγχουν το τι βγαίνει προς τα έξω — συγκεκριμένα, το τι λέγεται για τις ίδιες, τους ανταγωνιστές τους ή τις αρχές».