Τσουκαλάς προς Μαρινάκη: Όλοι οι πολιτικοί δεν μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Κύριε Μαρινάκη, σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας», είναι το δηκτικό σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά στις επικρίσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. Ο τελευταίος ισχυρίστηκε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ συνιστά παραχολογία και όπως είπε χαρακτηριστικά «από το ‘λεφτά υπάρχουν’», το ΠΑΣΟΚ οδηγείται στο «‘δωσ’ τα όλα’».

«Ο κ. Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα», απάντησε, λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς.

Επέκρινε, μάλιστα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «εφάρμοσε μέχρι κεραίας και ακόμα πιο σκληρά από τις προβλέψεις το νόμο Κατρούγκαλου και κατέστησε τον ΦΠΑ εργαλείο για κρατική κερδοσκοπία και διασφάλιση της υπερκερδοφορίας των ολιγοπωλίων σε βάρος της κοινωνίας».

«Κάνει πως δε γνωρίζει πως η προστασία της πρώτης κατοικίας, η ρύθμιση των δανείων των καλόπιστων οφειλετών και η μείωση των ωρών απασχόλησης δεν έχει δημοσιονομικό κόστος», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «πμολογεί, μέσα στο άγχος του, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως κεντρικές προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των funds και τη μονιμοποίηση ενός μοντέλου χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς. «Έχουν ήδη αποδεχθεί στον απολογισμό της διακυβέρνησης τους πως επί των ημερών τους μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων», πρόσθεσε.

«Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, θα πληρώνουν οι ίδιοι τον λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου και για τις απευθείας αναθέσεις», στηλίτευσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο είπε: «Κύριε Μαρινάκη, σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας». «Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.