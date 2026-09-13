Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο: Αμερικανοί πεζοναύτες «φυγάδευσαν» διπλωμάτη – Κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφείας

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Διπλωματική ένταση έχει ξεσπάσει στις σχέσεις Βρετανίας και ΗΠΑ, μετά την αποκάλυψη μυστικής επιχείρησης Αμερικανών πεζοναυτών στο Λονδίνο για την εσπευσμένη απομάκρυνση Αμερικανού διπλωμάτη, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Η επιδρομή και η φυγάδευση

Ο διπλωμάτης, του οποίο το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και υπηρετούσε στην αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο, προσήχθη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στις ΗΠΑ, όταν οι αρχές εντόπισαν υλικό παιδικής πορνογραφίας στις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, ο διπλωμάτης φέρεται να έλαβε το παράνομο υλικό από τον αδελφό του που διαμένει στις ΗΠΑ.

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε έφοδο Αμερικανών πεζοναυτών στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο στα τέλη του περασμένου μήνα.

Στις 24 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από την αυγή της επιδρομής, ένα αεροσκάφος Boeing 747 πέταξε από το Σικάγο προς βάση της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, όπου η αμερικανική Αεροπορία διατηρεί ισχυρή παρουσία.

Την επομένη, το ίδιο αεροσκάφος αναχώρησε από τη βάση και επέστρεψε στις ΗΠΑ, και προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Dover στο Ντέλαγουερ λίγο πριν από τις 20:00 (τοπική ώρα).

Λιγότερο από τέσσερις ώρες αργότερα, το αεροσκάφος αναχώρησε εκ νέου με προορισμό το αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγου.

Η βρετανική αστυνομία και οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν για την επιδρομή μόνο αφού είχε ολοκληρωθεί η φυγάδευση του διπλωμάτη.

Πολιτική θύελλα στο Λονδίνο

Η μυστική αυτή επιχείρηση προκάλεσε την οργή Βρετανών αξιωματούχων και πολιτικών, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία νομική δικαιοδοσία να προβούν σε σύλληψη επί βρετανικού εδάφους.

Ο συντηρητικός βουλευτής Μπεν Ομπέσε-Τζέκτι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση μέσω της πλατφόρμας X: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προστατεύει τώρα παιδόφιλους. Το να διεξάγουν οι Αμερικανοί Πεζοναύτες επιδρομή σε βρετανικό έδαφος, όπου δεν έχουν καμία δικαιοδοσία, για να συλλάβουν έναν δικό τους διπλωμάτη και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν αμερικανικούς στρατιωτικούς πόρους για να φυγαδεύσουν τον ύποπτο από τη χώρα και να τον μεταφέρουν αεροπορικώς στις ΗΠΑ, είναι απολύτως απαράδεκτο».

The US Government is now protecting paedophiles. US Marines conducting a raid on British soil, on which they have no jurisdiction, to seize one of their own diplomats and then use US military resources to ferry the suspect out of the country and fly him to the US is completely… pic.twitter.com/qavWHbIa4j — Ben Obese-Jecty MP (@BenObeseJecty) September 13, 2026



Η διπλωματική αυτή κρίση ξεσπά μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι αντιδράσεις

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στη Sun: «Περιμένουμε από όλους τους ξένους διπλωμάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο να σέβονται τους νόμους μας. Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αμερικανική έρευνα, δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε κάποιο επιπλέον σχόλιο».

Από την πλευρά της, η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, ωστόσο εκπρόσωπός της ανέφερε στη Sun: «Γνωρίζουμε τις κατηγορίες που αφορούν άτομο το οποίο είχε τοποθετηθεί στην πρεσβεία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένει από όλο το προσωπικό της να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς και λαμβάνουμε αυτές τις κατηγορίες σοβαρά υπόψη».

Παράλληλα, αμερικανική διπλωματική πηγή υπερασπίστηκε την επιχείρηση φυγάδευσης. «Δράσαμε αποφασιστικά. Αν είχαμε υποχωρήσει και περιμέναμε, θα μπορούσαν να υπάρξουν καθυστερήσεις και διπλωματικές διαβουλεύσεις που θα διαρκούσαν εβδομάδες ή μήνες», δήλωσε.

Με πληροφορίες από: New York Post