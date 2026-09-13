Σαουδική Αραβία: «Στερεύουν» τα αποθέματα πετρελαίου αν δεν ανοίξει ο αγωγός East-West – Φόβοι για νέα παγκόσμια κρίση

Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε μία απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου.

Μία περαιτέρω μείωση της ροής πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία θα χειροτέρευε την παγκόσμια κρίση προσφοράς πετρελαίου, η οποία, έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνές τιμές πετρελαίου σε ύψη ρεκόρ, διαχέοντας την αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο και στέλνοντας τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά, της οικονομικής κρίσης του 2008.

Ασάφεια για το μέγεθος των ζημιών στον αγωγό East-West

Από την Παρασκευή, όταν οι επιθέσεις με drones ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να διακόψει τη λειτουργία του τεράστιου αγωγού πετρελαίου Ανατολής-Δύσης, το Ριάντ δεν έχει παράσχει πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή το χρονικό διάστημα που η διαδρομή θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.

Πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters έδωσαν ποικίλες εκτιμήσεις: μία πηγή ανέφερε ότι η αποκατάσταση των ζημιών ενδέχεται να διαρκέσει από πέντε έως έξι εβδομάδες, ενώ μια άλλη σημείωσε ότι οι ζημιές θα μπορούσαν να επισκευαστούν ταχύτερα και η άντληση θα μπορούσε να ξεκινήσει μερικώς παράλληλα με τις εργασίες επισκευής.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας και το υπουργείο Ενέργειας δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η στρατηγική σημασία του αγωγού και τα χρονικά περιθώρια των αποθεμάτων

Κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ο αγωγός που διασχίζει την έρημο της Αραβικής Χερσονήσου γλίτωσε τη Σαουδική Αραβία από το βαρύ τίμημα του πολεμικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, ο οποίος παρέλυσε τις εξαγωγές των γειτονικών της χωρών.

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας του κόσμου χρησιμοποίησε τον αγωγό για να ανακατευθύνει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα -ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς- προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, με τον αγωγό εκτός λειτουργίας, το Γιανμπού διαθέτει πλέον αποθέματα για να διατηρήσει τις εξαγωγές για μόλις πέντε έως επτά ημέρες, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου που είναι εξοικειωμένες με τις σαουδαραβικές εξαγωγές.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει επίσης αποθέματα για να τροφοδοτήσει πελάτες για λίγες ημέρες από τα λιμάνια της Αιγύπτου, Αΐν Σούχνα στην Ερυθρά Θάλασσα και Σίντι Κερίρ στη Μεσόγειο, ανέφερε μια τέταρτη πηγή.

Η χωρητικότητα αποθήκευσης στο Γιανμπού ανέρχεται σε περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας, ενώ το Αΐν Σούχνα και το Σίντι Κερίρ μπορούν να αποθηκεύσουν 18 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια βαρέλια αντίστοιχα.

Ωστόσο, τα αποθέματα αυτά δεν είναι πλήρη και τελικά θα εξαντληθούν εάν ο αγωγός Ανατολής-Δύσης δεν επαναλειτουργήσει, τόνισαν και οι τέσσερις πηγές.

Ιστορικό χαμηλό παραγωγής και νέες απειλές στην Ερυθρά Θάλασσα

Η προσφορά σαουδαραβικού πετρελαίου είχε ήδη υποχωρήσει τον Αύγουστο σε χαμηλό περισσότερων από τριών δεκαετιών λόγω των μειωμένων ροών μέσω του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί φέτος κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δηλαδή περίπου κατά 6%, σύμφωνα με τον IEA, ο οποίος συντονίζει τις ενεργειακές πολιτικές των δυτικών κρατών.

Πέρα από την επίθεση στον αγωγό, οι μαχητές Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι έχουν απειλήσει τις σαουδαραβικές αποστολές πετρελαίου, κατέλαβαν την Παρασκευή ένα νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Μέση Ανατολή προμήθευε περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα πριν από τον πόλεμο. Οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν επιβραδυνθεί πλέον σε μόλις 6 έως 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ την περασμένη εβδομάδα ότι η πετρελαϊκή της παραγωγή μειώθηκε σε μόλις 6,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο, από 10,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters