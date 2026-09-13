Χανιά: 16χρονος παραποίησε τα στοιχεία του μέσω gov.gr για να εισέλθει σε μπαρ

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Αύξηση παρουσιάζουν τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη, με τις αστυνομικές Αρχές να διερευνούν υποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση ανηλίκων σε αλκοόλ και να προχωρούν, κατά περίπτωση, σε συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων και γονέων.

Δύο περιστατικά καταγράφηκαν διαδοχικά σε Χανιά και Ηράκλειο, στις 12 και 11 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Χανιά: 16χρονος φέρεται να παραποίησε τα στοιχεία του μέσω gov.gr

Στα Χανιά, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ένας 16χρονος φέρεται, κατά το Creta24, να παραποίησε τα προσωπικά του στοιχεία μέσω του gov.gr, προκειμένου να εισέλθει σε μπαρ και να καταναλώσει αλκοόλ.

Κατά την Αστυνομία, ο ανήλικος επέδειξε πλαστά στοιχεία στον υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος του επέτρεψε την είσοδο. Στη συνέχεια, ο 16χρονος κατανάλωσε αλκοόλ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Κλιμάκιο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων έλεγξε το κατάστημα και διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει ο ανήλικος ήταν παραποιημένα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπεύθυνο του μπαρ, ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη της 39χρονης μητέρας του 16χρονου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά την κατανάλωση αλκοόλ

Μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό μέθης ανηλίκου στο Ηράκλειο.

Μια 15χρονη κατανάλωσε αλκοόλ, το οποίο, κατά τις πληροφορίες της Αστυνομίας, είχε προμηθευτεί από μίνι μάρκετ. Στη συνέχεια αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο.

Η ανήλικη έλαβε τις πρώτες βοήθειες και, αφού η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε, αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν την 35χρονη ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ.