Τέσσερις συλλήψεις για φωτιές σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική

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Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική για υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιών και παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, έπειτα από έρευνες των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Στην Πάρο, οι Αρχές συνέλαβαν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου αλλοδαπό για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τετράτροχο όχημα τύπου «γουρούνα», στην περιοχή Στρούμπουλας στις Λεύκες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη βλάστηση, καίγοντας περίπου 12 στρέμματα με ξηρά χόρτα και φρύγανα.

Στην Οιχαλία του Δήμου Φαρκαδόνας Τρικάλων, συνελήφθη 69χρονη για καύση σωρού υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης σε οικοπεδικό χώρο. Για την παράβαση της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Στη Ρόδο, συνελήφθη 53χρονος για πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 10:25 του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση τροχού. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ.

Στη Χαλκιδική, οι ανακριτικές Αρχές συνέλαβαν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 60χρονο για πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί την προηγούμενη ημέρα, στις 12:21, στην περιοχή Σκάλα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων–Ακάνθου.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού, σε οικοπεδικό χώρο επιχείρησης που ανήκει στον συλληφθέντα.

352 συλλήψεις από την αρχή του 2026

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει επιβάλει συνολικά 792 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.355.814,52 ευρώ.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 352 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 315, ποσοστό 89,49%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 37, ποσοστό 10,51%, υποθέσεις από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας και την απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί την αιτία της συντριπτικής πλειονότητας των πυρκαγιών και καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.