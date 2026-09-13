Τραγωδία στην Ινδονησία: 6 νεκροί έπειτα από ανατροπή επιβατικού πλοίου – Συνεχίζονται οι έρευνες για 130 αγνοούμενους

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Τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοουμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στην Θάλασσα της Ιάβας, έπειτα από τη διάσωση 113 επιβατών, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας, που πρόσθεσε ο έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ένα επιβατικό πλοίο από την Ινδονησία με 243 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και 30 μελών πληρώματος, αναφέρθηκε ότι εξαφανίστηκε μετά την απώλεια των επικοινωνιών του με τις αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε συνθήκες κακοκαιρίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης.

Ανατροπές

Το επιβατηγό πλοίο «Virgo Transport 8» είχε αποπλεύσει το Σάββατο από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας, με προορισμό το Μπαντζαρμασίν στην επαρχία του Νότιου Καλιμαντάν.

Παρά τις αρχικές αναφορές της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας και διάσωσης ότι το πλοίο είχε βυθιστεί, ο υπουργός Μεταφορών της Ινδονησίας, Ντούντι Πουρβαγκάντι, διευκρίνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή ότι το πλοίο ανετράπη και δεν βυθίστηκε.

Ο υπουργός επικαλέστηκε παρατηρήσεις από το πλήρωμα ελικοπτέρου που πέταξε πάνω από την περιοχή, προσθέτοντας ότι τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης

Ο Ι Πούτου Σουνταγιάνα, επικεφαλής του γραφείου της υπηρεσίας διάσωσης στο Μπαντζαρμασίν, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι οι διασωθέντες μεταφέρονται με διάφορα παραπλέοντα σκάφη, ενώ ορισμένοι από αυτούς θα διακομιστούν σε λιμάνι της Ανατολικής Ιάβας.

Για τον εντοπισμό των αγνοουμένων έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη, με τη συνδρομή διασωστικών ομάδων, πλοίων και ελικοπτέρου που επιχειρούν στο τελευταίο γνωστό στίγμα του επιβατηγού πλοίου.

Το χρόνιο πρόβλημα

Η Ινδονησία, ένα νησιωτικό σύμπλεγμα που αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα επιβατηγά πλοία και τα φέρι μπόουτ για τις μετακινήσεις του πληθυσμού, καθώς οι θαλάσσιες διαδρομές είναι πολύ πιο προσβάσιμες και οικονομικές σε σύγκριση με τις αεροπορικές μεταφορές.

Ωστόσο, τα πρότυπα ασφαλείας δεν εφαρμόζονται πάντα αυστηρά, με αποτέλεσμα να καταγράφεται υψηλός αριθμός ναυτικών ατυχημάτων στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters