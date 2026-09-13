Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτου drone – Σηκώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά λόγω εντοπισμού ύποπτου drone, με το ΝΑΤΟ να απογειώνει μαχητικό αεροσκάφος από την πόλη Σιαουλιάι. Ο συναγερμός έληξε και το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε έπειτα από περίπου μία ώρα.

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Διεθνή Νέα

Λιθουανία drone αεροδρόμιο
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Λιθουανία έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτου drone, με το ΝΑΤΟ να απογειώνει μαχητικό αεροσκάφος.
  • Το μαχητικό απογειώθηκε από τη Σιαουλιάι, στο πλαίσιο της αποστολής NATO Baltic Air Defence.
  • Ο συναγερμός έληξε και το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά έπειτα από μία ώρα, χωρίς να διακοπεί ο μαραθώνιος της πόλης.

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Η Λιθουανία έκλεισε σήμερα το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ το ΝΑΤΟ απογείωσε τουλάχιστον ένα μαχητικό αεροσκάφος αντιδρώντας στον πιθανό εντοπισμό ενός drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Το μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την πόλη Σιαουλιάι στα βόρεια της Λιθουανίας, σύμφωνα με το ίδιο κέντρο, όπου έχει αναπτύξει αεροσκάφη η Πολεμική Αεροπορία της Ιταλίας, στο πλαίσιο της αποστολής, NATO Baltic Air ⁠Defence.

Ο μαραθώνιος του Βίλνιους που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας δεν διακόπηκε, δήλωσαν οι διοργανωτές στο Reuters.

Χώρες που βρίσκονται στο ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ έχουν αναφέρει μία σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου τους από drones που συνδέονται με την πολεμική διαμάχη από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο συναγερμός έληξε και το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά μετά περίπου από μία ώρα, σύμφωνα με το κέντρο διαχείρισης κρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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