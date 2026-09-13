Κυψέλη: Συμπλοκή 15 ατόμων με έναν τραυματία – 3 συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (12/9) στην Κυψέλη, όταν περίπου 15 άτομα συνεπλάκησαν μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας 40χρονος, ενώ οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00, στη συμβολή των οδών Λευκάδος και Ευελπίδων. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα περίπου 15 άτομα ήρθαν στα χέρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 40χρονος Ινδός τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφερε τραύματα στο στομάχι και στον μηρό.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τρεις συλλήψεις

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 26 και 30 ετών, καθώς και έναν 36χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή, αλλά και ο ρόλος των εμπλεκομένων στο επεισόδιο.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την αντιπαράθεση μεταξύ των περίπου 15 ατόμων, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.