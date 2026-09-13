Τροχαίο στο Κορωπί – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από ΙΧ επιβατικό όχημα, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στη θέση «Κίτσι Κορωπίου», στον Δήμο Κρωπίας Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις δέκα το πρωί της Κυριακής (13/9), περίπου στις 10:45.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και την ανάσυρση του άνδρα από το όχημα, χρησιμοποιώντας διασωστικό εξοπλισμό. Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.