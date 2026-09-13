Τροχαίο στο Κορωπί – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας

Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ΙΧ όχημα έπειτα από τροχαίο που συνέβη στη θέση «Κίτσι Κορωπίου» στον Δήμο Κρωπίας Αττικής. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου κινητοποιήθηκε με 12 πυροσβέστες και πέντε οχήματα για τον απεγκλωβισμό του, παραδίδοντας τον άνδρα στο ΕΚΑΒ, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από ΙΧ επιβατικό όχημα, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στη θέση «Κίτσι Κορωπίου».
  • Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα από το όχημα.
  • Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από ΙΧ επιβατικό όχημα, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στη θέση «Κίτσι Κορωπίου», στον Δήμο Κρωπίας Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις δέκα το πρωί της Κυριακής (13/9), περίπου στις 10:45.

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Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και την ανάσυρση του άνδρα από το όχημα, χρησιμοποιώντας διασωστικό εξοπλισμό. Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

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