Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας – Σώθηκε η δίδυμη αδελφή του

Ένας 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας από τη Γερμανία έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες, ενώ η δίδυμη αδελφή του, συνεπιβάτης, βγήκε σώα. Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) στον δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες, με έναν 22χρονο οδηγό μοτοσικλέτας από την Γερμανία να χάνει τη ζωή του.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέρφια, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Η δίδυμη αδελφή του τραυματίστηκε ελαφρά και δεν κινδυνεύει η ζωή της.
  • Ο 22χρονος οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) στον δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες, με έναν 22χρονο οδηγό μοτοσικλέτας από την Γερμανία, να χάνει τη ζωή του και τη δίδυμη αδελφή του, που ήταν συνεπιβάτης, να βγαίνει σώα από το τροχαίο.

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Το τραγικό παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα στα δίδυμα αδέλφια

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέρφια, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα ενώ στη συνέχεια ανετράπη.

Ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

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Σύμφωνα με το flashnews.gr., το οποίο επικαλείται πληροφορίες, η δίδυμη αδελφή του τραυματίστηκε ελαφρά και δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.

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