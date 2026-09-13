Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας – Σώθηκε η δίδυμη αδελφή του

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) στον δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες, με έναν 22χρονο οδηγό μοτοσικλέτας από την Γερμανία, να χάνει τη ζωή του και τη δίδυμη αδελφή του, που ήταν συνεπιβάτης, να βγαίνει σώα από το τροχαίο.

Το τραγικό παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα στα δίδυμα αδέλφια

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέρφια, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα ενώ στη συνέχεια ανετράπη.

Ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με το flashnews.gr., το οποίο επικαλείται πληροφορίες, η δίδυμη αδελφή του τραυματίστηκε ελαφρά και δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.