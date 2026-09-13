«Ο αρραβωνιαστικός μου λιποθύμησε μετά τη γυμναστική – Τότε ξεκίνησε ο πραγματικός εφιάλτης»: Συγκλονίζει γυναίκα με την εξομολόγησή της

Μια ημέρα που έμοιαζε συνηθισμένη εξελίχθηκε σε τραγωδία για την Lana Corina και τον αρραβωνιαστικό της, Marco Damaggio. Ο personal trainer επέστρεψε στο σπίτι μετά τη γυμναστική νιώθοντας αδιαθεσία και αρχικά η σύντροφός του θεώρησε ότι είχε εξαντληθεί από τη ζέστη και την προπόνηση. Όμως, λίγο αργότερα ο Marco άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες της Lana και των διασωστών, ο 32χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η ξαφνική κατάρρευση του άνδρα αποκάλυψε ένα αδιάγνωστο καρδιολογικό πρόβλημα

Η Lana Corina εξηγεί πως αρχικά ο καύσωνας θεωρήθηκε η αιτία για την αδιαθεσία που ένιωσε ο αρραβωνιαστικός της, ο οποίος εργαζόταν ως προσωπικός γυμναστής (personal trainer), μετά από μια προπόνηση.

Αν και το επάγγελμά του υποδηλώνε ότι ο Marco Damaggio βρισκόταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, υπήρχε ένας κρυφός κίνδυνος. Ο άνδρας ζούσε με μια σιωπηλή καρδιακή πάθηση, χωρίς να γνωρίζει τον κίνδυνο που διέτρεχε. Επιστρέφοντας στο σπίτι στις 6 Ιουλίου, άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρή δύσπνοια και σύντομα έχασε τις αισθήσεις του.

Η Lana προσπάθησε απεγνωσμένα να τον σώσει κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, όμως εκείνος παρά και τις παρατεταμένες προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή, άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά στα μάτια της αγαπημένης του, λίγο πριν γίνει πατέρας. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε στη συνέχεια ένα υποκείμενο καρδιολογικό πρόβλημα που παρέμενε χωρίς διάγνωση.

Καθώς η Lana ετοιμάζεται να υποδεχτεί το μωρό τους, φίλοι της οικογένειας ξεκίνησαν εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την οικονομική στήριξη της μέλλουσας μητέρας από το Λονδίνο. Η ίδια περιγράφει τον Marco ως έναν «υπέροχο άνθρωπο». Προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τις αδιάγνωστες καρδιοπάθειες παροτρύνοντας τους ανθρώπους να μην αγνοούν τα συμπτώματα.

«Νιώθω ότι η ζωή μου έχει σταματήσει από τις 6 Ιουλίου. Ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη μέρα. Ξυπνήσαμε, φάγαμε πρωινό και εκείνος πήγε να κάνει εξετάσεις αίματος λόγω της θεραπείας γονιμότητας που ακολουθούσαμε. Ήθελε τόσο πολύ να γίνει πατέρας», δηλώνει η ίδια.

Ο εφιάλτης ξεκίνησε μετά από μια προπόνηση

«Επέστρεψε στο σπίτι και περίπου μία ώρα μετά μου είπε ότι δεν ένιωθε καλά μετά το γυμναστήριο. Ήταν περίοδος καύσωνα, η θερμοκρασία έξω ήταν στους 35 βαθμούς και το γυμναστήριο δεν είχε κλιματισμό. Υπέθεσα ότι ήταν απλή εξάντληση από τη ζέστη και την προπόνηση. Ξαφνικά άρχισε να λέει “δεν μπορώ να αναπνεύσω”. Καλέσαμε αμέσως για βοήθεια. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τις αισθήσεις του και εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης».

Η διάγνωση προκάλεσε σοκ. Η ζωή του Marco ήταν στενά συνδεδεμένη με τη γυμναστική και την αθλητική διατροφή — έκανε πρωταθλητισμό, έπαιζε ράγκμπι και προπονούταν καθημερινά. Τα καρδιολογικά προβλήματα ήταν το τελευταίο που θα περίμενε κανείς.

Η έκκληση για προληπτικούς καρδιολογικούς ελέγχους

Η γυναίκα επιθυμεί να μετατρέψει την προσωπική της απώλεια σε ένα ευρύτερο μήνυμα ευαισθητοποίησης, καλώντας σε εντατικοποίηση των προληπτικών εξετάσεων για τον εντοπισμό κρυφών καρδιακών προβλημάτων. Η ίδια πιστεύει ακράδαντα ότι ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος πρέπει να διευρυνθεί, ιδιαίτερα για όσους έχουν εμφανίσει πιθανά προειδοποιητικά σημάδια.

«Λάμβανε πάντα τα συμπληρώματά του, υπολόγιζε με ακρίβεια τα θρεπτικά συστατικά στη διατροφή του και έκανε μόλις ένα ελεύθερο γεύμα την εβδομάδα. Ανησυχούσα πάντα ότι προπονούνταν υπερβολικά σκληρά, αλλά αυτό ήταν μέρος του εαυτού του. Το έκανε πριν ακόμα τον γνωρίσω, αυτός ήταν, δούλευε πάρα πολύ σκληρά.

Πάρα πολλοί αθλητές, όπως ο Marco, υποφέρουν ή χάνουν τη ζωή τους από αδιάγνωστες καρδιακές παθήσεις. Φαίνεται πως είναι κάτι πολύ συνηθισμένο τόσο στο bodybuilding όσο και στο ποδόσφαιρο.

Αν είχαμε επισκεφθεί έναν καρδιολόγο, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Θα είχε ξεκινήσει μια θεραπεία που θα τον βοηθούσε, αντί να λιποθυμήσει απλώς και να μην επιστρέψει ποτέ», ανέφερε η ίδια.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της γυναίκας μετά την απώλεια του συντρόφου της

Καθώς η Lana ετοιμάζεται να υποδεχτεί το μωρό τους χωρίς τον Marco στο πλευρό της, ένας φίλος του ζευγαριού ξεκίνησε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για να την ενισχύσει οικονομικά, τόσο την ίδια όσο και το παιδί τους.

«Άλλαξε τις ζωές πολλών ανθρώπων. Ηταν πολλά περισσότερα από ένας απλός προπονητής· ήταν φίλος, μέντορας, υποστηρικτής και άνθρωπος εμπιστοσύνης. Δεν είχε καμία κακία μέσα του. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστώ τη ζωή τώρα.

Το μωρό μεγαλώνει και μου είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτώ ότι θα είμαι μόνη μητέρα, επειδή του άξιζε να βρίσκεται εδώ. Βιώσαμε την πραγματική αγάπη, κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι καταφέρνουν να βρουν στη ζωή τους, αλλά κόπηκε απότομα εξαιτίας μιας αδιάγνωστης καρδιακής πάθησης.

Η υγεία της καρδιά μας δεν ελέγχεται παρά μόνο αν συμβεί κάτι πολύ σοβαρό, όπως ένα εγκεφαλικό ή μια καρδιακή προσβολή — και τότε, για ορισμένους, είναι ήδη πολύ αργά. Ο Marco ήταν ένας εκπληκτικός άνθρωπος που άλλαξε τις ζωές πολλών ανθρώπων», εξομολογείται η γυναίκα.