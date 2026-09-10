«Το παιδί μου νίκησε τον καρκίνο του αίματος» – Τα πρώτα συμπτώματα που παρατήρησε η μητέρα ενός αγοριού

«Θα καταφέρει να πάει ξανά στο σχολείο;» Αυτή ήταν η σκέψη που βασάνιζε τη μητέρα του Seb Boulter όταν έβλεπε το 4χρονο γιο της να δίνει μάχη με τον καρκίνο. Η θεραπεία τον είχε κάνει τόσο αδύναμο, ώστε κάποια στιγμή δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει, ενώ η καθημερινότητά του είχε περιοριστεί σε νοσοκομεία, θεραπείες και αυστηρή προστασία από τις λοιμώξεις. Χρόνια αργότερα, η εικόνα είναι διαφορετική.

Παιδί διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο – Τα συμπτώματα που ανησύχησαν τη μητέρα του

Ο Seb Boulter, ο οποίος ξεκίνησε τη μάχη με τις χημειοθεραπείες ακριβώς στα τέταρτα γενέθλιά του, πλέον γιορτάζει πλέον μια μεγάλη νίκη. Το 11χρονο σήμερα αγόρι κατάφερε να μείνει μόλις μία ώρα με τη σχολική του στολή, την πρώτη μέρα στο δημοτικό σχολείο, πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επίπονες θεραπείες. Μετά από περισσότερες από 1.200 ημέρες θεραπείας, ξεκινά τώρα το γυμνάσιο σε πλήρη ύφεση.

Η 42χρονη μητέρα του, Claire, δηλώνει: «Το να βλέπεις το παιδί σου να ξεκινά το γυμνάσιο είναι ένα συνηθισμένο ορόσημο που οι περισσότερες οικογένειες θεωρούν δεδομένο, αλλά για εμάς σημαίνει τα πάντα. Ο Seb έχασε πολλές μέρες σχολείου και, λόγω του υψηλού κινδύνου λοιμώξεων, δεν μπορούσε να παίξει με άλλα παιδιά ή να πάει βόλτες. Δεν πήγαμε διακοπές για τρία χρόνια.

Η θεραπεία τον έκανε τόσο αδύναμο που δεν μπορούσε καν να περπατήσει. Θυμάμαι που τον πήγα στη γιορτή του σχολείου, πρησμένο από τα στεροειδή σε αναπηρικό αμαξίδιο, και αναρωτιόμουν: Θα καταφέρει να πάει ξανά στο σχολείο;»

Τα συμπτώματα και η διάγνωση του καρκίνου

Ο Seb με καταγωγή από το Τρινγκ στο Χερτφορντσάιρ της Αγγλίας, διαγνώστηκε με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου του αίματος, όταν οι γιατροί στο Νοσοκομείο Stoke Mandeville ανακάλυψαν έναν όγκο 11 εκατοστών στο στήθος του. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για λεμφοβλαστικό λέμφωμα, μια μορφή που προσβάλλει περίπου 400 παιδιά κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Claire περιγράφει τα πρώτα σημάδια της νόσου: «Κοιτάζοντας πίσω, είχε όλα τα κλασικά συμπτώματα καρκίνου του αίματος — συχνές λοιμώξεις, έντονη κόπωση, ωχρότητα και απώλεια βάρους. Όταν παρατήρησα μια φλέβα να εξέχει από τον λαιμό μέχρι τη βουβωνική χώρα, μου συνέστησαν να τον πάω αμέσως στα επείγοντα. Από εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος μας κατέρρευσε».

Τρία χρόνια σκληρής μάχης

Μετά τη λήψη στεροειδών, ο Seb ξεκίνησε χημειοθεραπεία μόλις έξι ημέρες αργότερα, την ημέρα των 4ων γενεθλίων του. «Κατάφερε να φάει λίγη σοκολατένια τούρτα και μετά συνδέθηκε στην ορό της χημειοθεραπείας», θυμάται η μητέρα του.

«Στα τρία χρόνια που ακολούθησαν, ο καρκίνος στέρησε από τον Seb αμέτρητες όμορφες στιγμές. Όσο τα άλλα παιδιά έκαναν φίλους και έπαιζαν ποδόσφαιρο, ο Seb ήταν μόνος σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, παλεύοντας για τη ζωή του».

Ο μικρός μαθητής υπέστη σοβαρές παρενέργειες από τη θεραπεία, όπως:

Απώλεια μαλλιών

Κατάθλιψη και ναυτία

Εγκεφαλική θολούρα (brain fog)

Στοματικά έλκη (άφθες)

Συνολικά υποβλήθηκε σε περισσότερες από 2.000 ιατρικές επεμβάσεις, 10 μεταγγίσεις αίματος και 3 κατεπείγουσες μεταφορές με ασθενοφόρο.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα και η ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του αίματος

Ο Seb πήρε τελικά το «πράσινο φως» από τους γιατρούς τον Ιούνιο του 2022 και δούλεψε σκληρά για να ξαναχτίσει τη ζωή του: δημιούργησε δυνατές φιλίες, έχει εξαιρετικές επιδόσεις στο σχολείο και έγινε μανιώδης ποδοσφαιριστής.

Η οικογένεια συγκέντρωσε 6.000 λίρες για τον οργανισμό Blood Cancer UK μέσω της εκδήλωσης «Seb Fest», γιορτάζοντας το τέλος των θεραπειών του. Σήμερα, μοιράζονται την ιστορία του υποστηρίζοντας την εκστρατεία «Here for This», η οποία αναδεικνύει τα σημαντικά ορόσημα της ζωής που χάνουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια των θεραπειών.