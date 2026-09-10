Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη: Τυλιγμένα σε προβιά τα οστά που εντοπίστηκαν σε δεύτερη σακούλα – Εξετάζεται αν είναι ανθρώπινα

Στην Κυψέλη συνεχίζεται το μυστήριο με την ανακάλυψη οστών εντός μιας δεύτερης σακούλας, τα οποία βρέθηκαν τυλιγμένα σε προβιά. Οι αρχές εξετάζουν τα ευρήματα για να διαπιστώσουν αν πρόκειται για ανθρώπινα οστά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το θρίλερ στην Κυψέλη συνεχίζεται.
  • Νέα ευρήματα ήρθαν στο φως, καθώς εντοπίστηκαν οστά τυλιγμένα σε προβιά μέσα σε δεύτερη σακούλα.
  • Οι αρχές εξετάζουν αν τα οστά είναι ανθρώπινα, μια κρίσιμη παράμετρος για την εξέλιξη της υπόθεσης.

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Συνεχίζεται το θρίλερ στην Άνω Κυψέλη, μετά τον εντοπισμό και δεύτερης σακούλας με οστά, με την Αστυνομία να τα παραλαμβάνει από το σημείο και να τα μεταφέρει στην ιατροδικαστική υπηρεσία για εκτίμηση.

Συναγερμός στην Κυψέλη: Εντοπίστηκε νέα σακούλα με οστά στην Αλεπότρυπα

Ένας πολίτης ήταν αυτός που εντόπισε τη σακούλα και ενημέρωσε την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να τα παραλαμβάνουν.

Πρόκειται για μικρού μεγέθους οστά, τυλιγμένα σε προβιά και τοποθετημένα μέσα σε μαύρη σακούλα, η οποία ήταν ξεθαμμένη, σύμφωνα με το ERTNews. Η σακούλα εντοπίστηκε απέναντι από πολυκατοικία.

Σε αντίθεση με το πρώτο εύρημα, τα συγκεκριμένα οστά δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι ανθρώπινα. Για τον λόγο αυτό, θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινα οστά ή εάν ανήκουν σε ζώο.

Σε απόσταση 400 μέτρων από το γήπεδο της «Αλεπότρυπας»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews, το δεύτερο εύρημα εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το γήπεδο της «Αλεπότρυπας», όπου είχε βρεθεί η πρώτη σακούλα με το κρανίο και τα ανθρώπινα οστά.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει την προέλευση των οστών και να δείξει εάν το νέο εύρημα συνδέεται με την υπόθεση.

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