Συναγερμός στην Κυψέλη: Εντοπίστηκε νέα σακούλα με οστά στην Αλεπότρυπα

Νέα σακούλα με οστά εντοπίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, σε κοντινή απόσταση από το σημείο, όπου βρέθηκε την Τρίτη η άλλη σακούλα με τα ανθρώπινα κόκκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί αν πρόκειται για ανθρώπινα οστά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα οστά είναι μικρά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πολίτης κάλεσε την ΕΛΑΣ και ενημέρωσε για τη σακούλα με τα κόκκαλα, αλλά δεν παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία και έχει κληθεί ιατροδικαστής.