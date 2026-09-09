«Παραλίγο να χτυπηθεί από drone» το αεροπλάνο του Ζελένσκι , λέει ο Νορβηγός πρωθυπουργός

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Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ «παραλίγο να χτυπηθεί» από drone ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Ο Στέρε έκανε τη δήλωση μιλώντας στη δημόσια νορβηγική τηλεόραση NRK, περιγράφοντας τις συνθήκες ασφαλείας υπό τις οποίες ταξιδεύει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Το αεροπλάνο του σχεδόν χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει», ανέφερε ο Νορβηγός πρωθυπουργός.

Δεν διευκρινίστηκε πόσο κοντά έφτασε το drone

Ο Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο το βράδυ της Τρίτης, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄. Ο Στέρε δεν διευκρίνισε ποια ήταν η πηγή της πληροφορίας του, ούτε πόσο κοντά φέρεται να έφτασε το drone στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.