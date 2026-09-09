«Παραλίγο να χτυπηθεί από drone» το αεροπλάνο του Ζελένσκι , λέει ο Νορβηγός πρωθυπουργός

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο «παραλίγο να χτυπηθεί» από drone κατά την απογείωση από τη Μολδαβία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε. Ο Στέρε έκανε τη δήλωση στην νορβηγική τηλεόραση NRK, τονίζοντας τις συνθήκες ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την πηγή της πληροφορίας ή την ακριβή απόσταση του drone.

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Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε κατά τη διάρκεια της πομπής. Φωτογραφία: Christian Breidlid / NRK
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε κατά τη διάρκεια της πομπής. Φωτογραφία: Christian Breidlid / NRK
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «παραλίγο να χτυπηθεί» από drone, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία, με προορισμό το Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄.
  • Ο Στέρε δεν διευκρίνισε πόσο κοντά έφτασε το drone στο αεροσκάφος, ούτε την πηγή της πληροφορίας του, με περισσότερες λεπτομέρειες να μην έχουν δοθεί.

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Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ «παραλίγο να χτυπηθεί» από drone ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε.

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Ο Στέρε έκανε τη δήλωση μιλώντας στη δημόσια νορβηγική τηλεόραση NRK, περιγράφοντας τις συνθήκες ασφαλείας υπό τις οποίες ταξιδεύει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Το αεροπλάνο του σχεδόν χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει», ανέφερε ο Νορβηγός πρωθυπουργός.

Δεν διευκρινίστηκε πόσο κοντά έφτασε το drone

Ο Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο το βράδυ της Τρίτης, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄. Ο Στέρε δεν διευκρίνισε ποια ήταν η πηγή της πληροφορίας του, ούτε πόσο κοντά φέρεται να έφτασε το drone στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

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