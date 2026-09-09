Γιώργος Μαζωνάκης: Η στιχομυθία με τον Τάσο Τρύφωνος πριν από την τελευταία συνέντευξή του – «Θέλω να έρθεις Αθήνα…»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε αιφνίδια το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026. Περίπου δύο μήνες νωρίτερα, ο τραγουδιστής είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος, εκφράζοντας την επιθυμία να μιλήσει δημόσια «για όλα».

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Τάσος Τρύφωνος αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από τη συνέντευξη και αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί άμεσα μια έκτακτη εκπομπή, χωρίς να περιμένει την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Η επιθυμία για έκτακτη συνέντευξη

«Με πήρε αρχικά ένας συνεργάτης του από τη δισκογραφική εταιρεία και μου είπε: “Ο Γιώργος θέλει να μιλήσει σε σένα για όλα”. Όταν μιλήσαμε, του είπα: “Γιώργο μου, δεν θέλεις να το κάνουμε στις αρχές Οκτωβρίου, που αρχίζει η σεζόν, ώστε να είσαι στην πρώτη εκπομπή; Εγώ έχω τελειώσει την εκπομπή και θα πρέπει να κάνω μια διαδικασία”. Και μου λέει: “Όχι. Θέλω να έρθεις αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και να κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή”».

Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι δεν γνώριζε τι είχε οδηγήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην απόφαση να μιλήσει εκείνη τη χρονική περίοδο. «Δεν ξέρω ποια ήταν αυτή η ανάγκη του να μιλήσει στις αρχές Ιουλίου. Ήθελε να ακούσει ο κόσμος τη δική του αλήθεια», ανέφερε ο Τάσος Τρύφωνος.

Όσα σχεδίαζε για τον Σεπτέμβριο

Ο Τάσος Τρύφωνος περιέγραψε επίσης την εικόνα που είχε αποκομίσει από τις συναντήσεις τους στο σπίτι του τραγουδιστή, επισημαίνοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης περίμενε με ανυπομονησία τις επόμενες επαγγελματικές του δραστηριότητες.

«Αυτές τις μέρες που μιλούσαμε στο σπίτι του ήταν πολύ φωτεινός άνθρωπος. Ήταν της παρέας, είχε πολύ χιούμορ. Περίμενε τη συναυλία του στο Γκάζι στις 20 Σεπτεμβρίου πώς και πώς! Ανυπομονούσε για το Voice».