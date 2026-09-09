Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα

Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 κάνει ο δεύτερος κύκλος της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» και οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν!

Αλλά αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο…Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες!

Οι περιπέτειες για τις μοναχές της Αγίας Θεοδούλης έχουν πλέον τελειώσει και, με μεγάλη χαρά, ετοιμάζονται να πάρουν τον δρόμο για τη νέα τους μονή.

Δε λογάριασαν όμως τον ελεύθερο σκοπευτή, που παραμονεύει κάπου κοντά τους, καταφέρνοντας να πετύχει τον στόχο του και να τις αφήσει κατά μία λιγότερες.

Ο θρήνος δίνει τη θέση του στον φόβο για τις άτυχες μοναχές, που πανικόβλητες βλέπουν το πρόσωπο του δολοφόνου και συνειδητοποιούν πως αυτομάτως γίνονται κι εκείνες στόχος.

Πάντα στο πλευρό τους όμως οι υπαστυνόμοι Σοφιανός και Τσακαλάκης, που, προκειμένου να τις προστατεύσουν, τις φυγαδεύουν σε εγκαταλελειμμένη μονή εκτός Αθηνών και πιο συγκεκριμένα στην Καρδίτσα, όσο εκείνοι θα πέσουν με τα μούτρα στο κυνήγι του εκτελεστή.

Αλλά ούτε και στην καινούρια τους μονή θα βρούνε ησυχία οι μοναχές μας. Γιατί εντέλει δε θα είναι μόνες τους εκεί… και γιατί, όσο περνούν οι μέρες, θα διαπιστώνουν πως περίεργα πράγματα γίνονται πίσω από την πλάτη τους… γιατί η ηγουμένη δεν γνωρίζει τον Όρθρο;

Γιατί η μονή έχει δοσοληψίες με αλλοδαπούς; Και κυρίως γιατί βρίσκεται το πορτοφόλι ενός νεκρού άντρα δίπλα στο καμπαναριό;

Όσο ο δολοφόνος δεν εντοπίζεται από την αστυνομία και ψάχνει να τις βρει, εκείνες θα πάρουν πάλι την κατάσταση στα χέρια τους και θα προσπαθήσουν να λύσουν το μυστήριο μόνες τους. Ποιος θα πετύχει πρώτος τελικά τον στόχο του;

Δείτε εδώ το trailer:

Συντελεστές

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Παίζουν: Ρένια Λουιζίδου, Άνδρη Θεοδότου, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Άννη Θεοχάρη, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Τζωρτζίνα Λιώση, Θάνος Λέκκας, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης Δαούσης, Σωκράτης Πατσίκας, Έλενα Μεγγρέλη, Δέσποινα Τσούτσα, Δημήτρης Γεωργαλάς, Ανέστης Κατούντης

Στο ρόλο της Ηγουμένης Μαρίας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Παραγωγή: Filmiki Productions