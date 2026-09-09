Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ελπίς» για τον θάνατό του – «Χωρίς αναπνοή και σφυγμό»

Το νοσοκομείο «Ελπίς» εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίστηκε στις 9/9/2026 χωρίς αναπνοή και σφυγμό. Παρά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40, με το προσωπικό του νοσοκομείου να εκφράζει τα συλλυπητήριά του.

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Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «Ελπίς» εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείο στις 9/9/2026.
  • Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφτασε «χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό», σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν.
  • Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση, με επίσημη ώρα θανάτου τις 17:40.

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Το «Ελπίς» εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν είχε αυτόματη αναπνοή και σφυγμό, όταν διεκομίστη στο νοσοκομείο.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.

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