Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ελπίς» για τον θάνατό του – «Χωρίς αναπνοή και σφυγμό»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το «Ελπίς» εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν είχε αυτόματη αναπνοή και σφυγμό, όταν διεκομίστη στο νοσοκομείο.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.