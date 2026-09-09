Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ελπίς» για τον θάνατό του – «Χωρίς αναπνοή και σφυγμό»

Το «Ελπίς» εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν είχε αυτόματη αναπνοή και σφυγμό, όταν διεκομίστη στο νοσοκομείο.
Το ιατρικό ανακοινωθέν
Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.