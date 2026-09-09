Σιδηροδρομική τραγωδία στην Πολωνία: Τρένο συγκρούστηκε με μπετονιέρα και εκτροχιάστηκε – Μία νεκρή και 20 τραυματίες

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Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμη 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, τέσσερις από αυτούς σοβαρά, όταν επιβατική αμαξοστοιχία Intercity συγκρούστηκε με φορτηγό-μπετονιέρα σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην κεντρική Πολωνία και εκτροχιάστηκε. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε η μηχανή του τρένου ανατράπηκε, ενώ αρκετά βαγόνια βγήκαν από τις ράγες και ορισμένα έγειραν στο πλάι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:25 το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, κοντά στο χωριό Σοκολνίκι Σούχε, στην περιοχή Πρζίσουχα της περιφέρειας Μαζοβίας, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Βαρσοβίας.

Η αμαξοστοιχία «Koziołek» της PKP Intercity εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λούμπλιν προς το Στσέτσιν και, σύμφωνα με την εταιρεία, μετέφερε περίπου 120 επιβάτες, αναφέρει το TVP.

Μία επιβάτιδα υπέκυψε στα τραύματά της

Από τους τραυματίες, επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την υπηρεσία αεροδιακομιδών.

Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι μία γυναίκα επιβάτιδα υπέκυψε στα τραύματά της. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Ράντομ, η γυναίκα βρισκόταν στο πρώτο βαγόνι πίσω από τη μηχανή την ώρα της σύγκρουσης. Μία δεύτερη γυναίκα που επέβαινε στο ίδιο βαγόνι τραυματίστηκε επίσης σοβαρά.

Σοβαρά τραυματίστηκαν ακόμη ο μηχανοδηγός του τρένου και ο οδηγός της μπετονιέρας. Ο οδηγός του φορτηγού είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του.

Η μηχανή ανατράπηκε και βαγόνια βγήκαν από τις ράγες

Η δύναμη της πρόσκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην αμαξοστοιχία. Η μηχανή ανατράπηκε στο πλάι και κατέληξε στην απέναντι σιδηροδρομική γραμμή, ενώ αρκετά από τα έξι βαγόνια του συρμού εκτροχιάστηκαν και ορισμένα ανατράπηκαν μερικώς.

Στο σημείο αναπτύχθηκε μεγάλη επιχείρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με τη συμμετοχή περίπου 30 πυροσβεστικών πληρωμάτων και δύο ελικοπτέρων αεροδιακομιδών.

Η κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή 22, μεταξύ Βολάνοφ και Πρζίσουχα, ανεστάλη μετά το δυστύχημα.

Nearly 100 people were aboard the Lublin–Szczecin train when the collision occurred near Sokolnik in the Mazovia region. The locomotive and part of the train left the tracks, with injuries reported. Firefighters and paramedics are at the scene assessing those hurt, while rail… pic.twitter.com/3Z5lF9PJ7R — TVP World (@TVPWorld_com) September 9, 2026

Η Εισαγγελία ερευνά γιατί η μπετονιέρα βρέθηκε στη διάβαση

Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ο επικεφαλής της Εισαγγελίας του Ράντομ, Ρόμπερτ Τσερβίνσκι, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό για ποιον λόγο ο οδηγός της μπετονιέρας δεν σταμάτησε πριν από τη σιδηροδρομική διάβαση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διάβαση ήταν εξοπλισμένη με φωτεινή σηματοδότηση.

Οι εισαγγελικές αρχές βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις, σύμφωνα με το Onet.

Παρέμβαση Τουσκ μετά την τραγωδία

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της επιβάτιδας, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε να εξεταστεί άμεσα η αυστηροποίηση των ποινών για οδηγούς που παραβιάζουν τους κανόνες ασφαλείας στις σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Όπως δήλωσε, πρέπει να ξεκινήσει άμεσα δουλειά για «ριζική αυστηροποίηση των κανονισμών» για όσους παραβιάζουν την κόκκινη σηματοδότηση και εισέρχονται στις γραμμές, αναφέρει το πολωνικό Interia.

Το δυστύχημα προστίθεται σε μια σειρά σοβαρών περιστατικών σε ισόπεδες διαβάσεις στην Πολωνία, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια στις διασταυρώσεις δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών.