Συγκλονιστικό βίντεο από το Κίεβο: Διασώστες παλεύουν να επαναφέρουν στη ζωή γάτα ύστερα από ρωσικό πλήγμα

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Μια συγκλονιστική σκηνή από το Κίεβο κάνει τον γύρο των social media, μετά τη νέα ρωσική επίθεση με drones στην ουκρανική πρωτεύουσα. Διασώστες και ένας πολίτης φαίνονται να προσπαθούν απεγνωσμένα να επαναφέρουν στη ζωή μια γάτα που ανασύρθηκε από κτίριο το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το ρωσικό πλήγμα.

In Kyiv, a man is helping emergency responders try to revive a cat that was rescued from a building damaged by a russian strike.

💔😭 pic.twitter.com/wertk6kb5g — Olga Patlyuk 🇺🇦 (@OlgaPatl) September 9, 2026

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) και καταγράφει τους διασώστες να έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το ζώο, επιχειρώντας να το κρατήσουν στη ζωή μετά την απομάκρυνσή του από το κατεστραμμένο κτίριο. Ένας άνδρας συμμετέχει μαζί τους στην προσπάθεια ανάνηψης.

«Κάθε ζωή είναι ανεκτίμητη»

Η DSNS συνόδευσε τις εικόνες με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα, τονίζοντας ότι σε τέτοιες στιγμές δεν έχει σημασία αν το ζώο ανήκει σε κάποιον από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σημείο ή σε έναν άγνωστο.

«Κάθε ζωή είναι ανεκτίμητη», ανέφεραν μεταξύ άλλων οι Ουκρανοί διασώστες, σημειώνοντας ότι την ώρα που καταστρέφονται σπίτια, οι άνθρωποι ενώνονται για να σώσουν ζωές, σύμφωνα με το Korotko pro.

Η DSNS δεν είχε ανακοινώσει επισήμως εάν η γάτα τελικά επέζησε. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κάτοικοι υποστηρίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως το ζώο είναι ζωντανό, χωρίς ωστόσο η πληροφορία αυτή να έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία 24 ορόφων

Οι εικόνες δημοσιοποιήθηκαν μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου. Ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία 24 ορόφων στην περιοχή Νταρνίτσκι, προκαλώντας καταστροφές στο ύψος του 11ου και του 12ου ορόφου και πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία είχε επεκταθεί σε περίπου 80 τετραγωνικά μέτρα, ενώ 23 άνθρωποι διασώθηκαν από το κτίριο.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, ενώ τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αναφέρει η Ukrainska Pravda.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και του πρωινού καταγράφηκαν πλήγματα και σε άλλα σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας. Στις περιοχές Νταρνίτσκι και Χολοσίιβσκι προκλήθηκαν μεταξύ άλλων πυρκαγιές σε μη οικιστικό κτίριο, γκαράζ και φορτηγά, τις οποίες οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης κατάφεραν να σβήσουν.