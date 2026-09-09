Χαλκιδική: Ανησυχία στον Ταξιάρχη από τις επιθέσεις λύκων σε σκύλους

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Ιδιαίτερη ανησυχία έχουν προκαλέσει στη Χαλκιδική οι συχνές επιθέσεις λύκων σε σκύλους. Κάτοικοι στην περιοχή του Ταξιάρχη καταγγέλλουν ότι σημειώθηκαν το τελευταίο δίμηνο περισσότερες από δέκα επιθέσεις.

Όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3 η τελευταία επίθεση λύκου ή αγέλης λύκων σε σκύλο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής.

Ο στάβλος όπου βρισκόταν το ζώο απέχει περίπου 150 μέτρα από τα τελευταία σπίτια του χωριού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένας φύλακας είχε στην κατοχή του τον σκύλο ο οποίος είχε τον ρόλο φύλακα για τα άλογα και τα μουλάρια που χρησιμοποιεί προκειμένου να μεταφέρει ξυλεία από το δάσος της περιοχής.

Σύμφωνα με τις αναφορές οι λύκοι κατασπάραξαν το σκυλί, το οποίο μάλιστα ήταν αρκετά μεγαλόσωμο.

Το περιστατικό είναι το τελευταίο από όσα έχουν καταγραφεί το τελευταίο δίμηνο στην ευρύτερη περιοχή του Ταξιάρχη και έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κατοίκους. Όπως αναφέρουν, λύκοι υπήρχαν και στο παρελθόν στην περιοχή, όμως δεν είχαν φτάσει ποτέ τόσο κοντά στον οικισμό, ακόμη και μέσα σε αυλές σπιτιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι πλέον οι λύκοι δεν επιτίθενται μόνο στα σκυλιά, αλλά τα κατασπαράσσουν, κάτι που, σύμφωνα με τους κατοίκους, δεν συνέβαινε στο παρελθόν.

Κάτοικοι και τοπικοί φορείς αναμένεται να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα περιστατικά του τελευταίου διαστήματος, ζητώντας να ληφθούν μέτρα, αλλά και να προβλέπονται αποζημιώσεις σε περιπτώσεις επιθέσεων σε ζώα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν αυξημένη προσοχή και καλούν τους κατοίκους να ασφαλίζουν, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.