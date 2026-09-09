Δίκη Τεμπών: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των οικογενειών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας – «Και τα δύο παιδιά λοιδορήθηκαν»

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Ολοκληρώθηκαν σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη οι καταθέσεις των οικογενειών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτριου Μασσαλή και Σπύρου Βούλγαρη.

Στο επίκεντρο των καταθέσεων και των δηλώσεων που ακολούθησαν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, όσα έχουν υποστηριχθεί σχετικά με τη μεταφορά παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία, καθώς και οι αναφορές ότι ο Σπύρος Βούλγαρης ήταν εθελοντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

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Η οικογένεια Βούλγαρη και οι αναφορές για τον μηχανοδηγό

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο συνήγορος της οικογένειας Βούλγαρη, Θωμάς Στάικος, αναφέρθηκε στις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλά και στις αναφορές σχετικά με τον Σπύρο Βούλγαρη.

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«Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ως οικογένεια Βούλγαρη. Τα είπαμε εκεί που έπρεπε να τα πούμε. Από εδώ και πέρα, οποιοσδήποτε αφήσει οποιαδήποτε υπόνοια, αφού τα εξηγήσαμε στο δικαστήριο, τότε θα υπάρξουν ποινικές και αστικές κυρώσεις», ανέφερε ο συνήγορος.

Νωρίτερα, οι γονείς του Σπύρου Βούλγαρη διέψευσαν ότι ο γιος τους ήταν εθελοντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού και ζήτησαν από το δικαστήριο την απόδοση δικαιοσύνης.

«Και τα δύο παιδιά που έφυγαν λοιδορήθηκαν όσο κανένας άλλος», κατέθεσε η μητέρα του μηχανοδηγού, Ιωάννα Σταμούλη.

Όσα κατέθεσε η οικογένεια του Δημήτριου Μασσαλή

Στη δίκη κατέθεσαν επίσης οι γονείς του 29χρονου μηχανοδηγού Δημήτριου Μασσαλή.

Η μητέρα του, Σταυρούλα Καρύδη, αναφέρθηκε σε στοιχεία της δικογραφίας τα οποία, όπως υποστήριξε, καταδεικνύουν ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Μεταξύ αυτών επικαλέστηκε την έκθεση δικαστικού πραγματογνώμονα, μεταλλουργού και καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο οποίος εξέτασε τα συντρίμμια της εμπορικής αμαξοστοιχίας και, όπως ανέφερε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αλλοιώσεις ήταν αποτέλεσμα της σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Η ίδια αναφέρθηκε ακόμη στα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δημοσιοποιήθηκαν αρκετούς μήνες μετά το δυστύχημα, καθώς και στις ηχητικές συνομιλίες μεταξύ μηχανοδηγού και σταθμάρχη, στοιχεία τα οποία, κατά την κατάθεσή της, δεν καταδείκνυαν την ύπαρξη παράνομου φορτίου στις ανοιχτές πλατφόρμες της αμαξοστοιχίας.

Ο πατέρας του μηχανοδηγού, Άγγελος Μασσαλής, κατέθεσε από την πλευρά του ότι, όπως πληροφορήθηκε μετά το δυστύχημα, ο γιος του επιχείρησε να μειώσει την ταχύτητα της εμπορικής αμαξοστοιχίας μόλις αντιλήφθηκε την επιβατική. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η ενέργεια αυτή απέτρεψε τη σύγκρουση μέσα στη σήραγγα, όπου εκτίμησε ότι ενδεχομένως θα υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση

Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε νωρίτερα, προκειμένου η εισαγγελέας να μελετήσει αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και να τοποθετηθεί επ’ αυτών στην επόμενη συνεδρίαση, την προσεχή Δευτέρα.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται και εκείνο που αφορά τον έλεγχο της συσκευής του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.