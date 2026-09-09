Αρχή για το Ξέπλυμα: Απάτη «μαμούθ» 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου – Στο «μικροσκόπιο» 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος αποκάλυψε απάτη «μαμούθ» ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου. Στο μικροσκόπιο τέθηκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών που, δρώντας με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης την περίοδο 2023-2024, ζημίωσαν το Δημόσιο.

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Oικονομία

Απάτη, δημόσιο,
πηγή: magnific.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απάτη «μαμούθ» σε βάρος του Δημοσίου, με το ύψος της ζημίας να φτάνει περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
  • Στο «μικροσκόπιο» τέθηκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών, που δρώντας με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, ζημίωσαν το Δημόσιο με την παράνομη επιστροφή φόρων.
  • Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου, ενώ το Πόρισμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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Απάτη «μαμούθ» σε βάρος του Δημοσίου, με το ύψος της ζημίας να φτάνει περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, η οποία έθεσε στο μικροσκόπιο 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της ‘Αρχής’ και τη διενέργεια σχετικής έρευνας, κατά την οποία αξιολογήθηκαν διάφορα στοιχεία τα οποία εκτιμήθηκαν καθεαυτά και στο σύνολό τους, καθώς και την τελική ανάλυση αυτών, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιρειών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωποι», ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 €, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων (εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακράτησης 20 %).

Συγκεκριμένα, τα ως άνω πρόσωπα πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16.000.000 €.

Τα εγκλήματα, για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, είναι α) εγκληματική οργάνωση, β) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, γ) φοροδιαφυγή και δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).

Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης που αφορούσε στο πιο πάνω εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η εγκληματική δράση και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.

Το σχετικό Πόρισμα μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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