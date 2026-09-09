Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:20. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.