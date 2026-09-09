Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Τα αίτια διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
  • Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ ο Δήμος Ωραιοκάστρου συνδράμει στην κατάσβεση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:20. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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