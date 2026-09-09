Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:20. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
#Πυρκαγιά σε χωρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026