Αποστολάκη στον Realfm 97,8: Στόχος του ΠΑΣΟΚ να πετύχει μια μεγάλη πολιτική ανατροπή – Φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα του τόπου

Για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα η Μιλένα Αποστολάκη, Τομεάρχης Οικονομίας του κόμματος.

«Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων ή ο κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό το οποίο υιοθετήθηκε, αλλά θα έλεγα με μία βασική έλλειψη, γιατί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που είχε κατατεθεί επί προεδρίας της Φώφης Γενηματά περιείχε μία πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί εάν περιοριστεί το μέτρο σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα και αυτό το περίσσευμα έρχεται το κράτος ορθώς να το ενισχύσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο την ανισότητα, με ίσως την πλειοψηφία των οικογενειών που σήμερα δεν έχουν περίσσευμα 100 ευρώ τον μήνα. Για αυτό υπήρχε μία πρόβλεψη στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ» τόνισε η κα Αποστολάκη, μεταξύ άλλων.

«Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα έχει κοροϊδίες ή ασυνέπειες»

«Το συνολικό εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο δεν θα έχει κοροϊδίες ή εν πάση περιπτώσει ασυνέπειες – γιατί είδαμε ο κ. Τσίπρας να υιοθετεί την άποψη του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση της Golden Visa, που κατά την άποψή μας είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της στρέβλωσης που οδηγεί στην μεγάλη στεγαστική κρίση, αλλά στο πρόγραμμά του να περιλαμβάνει ένα 1 δισ. έσοδα από Golden Visa. Λοιπόν τέτοιες ασυνέπειες δεν θα δείτε στο πρόγραμμά μας.

Αντιθέτως, θα δείτε μία ολοκληρωμένη πρόταση από ένα κόμμα, το οποίο φιλοδοξεί να σφραγίσει την αρχή μιας νέας περιόδου με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα αφορά για παράδειγμα στην αντιμετώπιση του ωκεανού του ιδιωτικού χρέους, τη λειτουργία των τραπεζών και των funds με τη σημερινή ασύδοτη μορφή, που θα έχει μία συνολική πρόταση για το στεγαστικό, η οποία δεν θα τονώνει την ζήτηση όπως γίνεται με τα σημερινά προγράμματα, αλλά θα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα της μειωμένης εισφοράς, με ένα πρόγραμμα που θα αφορά την παρέμβασή μας στα ενεργειακά συνολικά» υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Όλα αυτά στο πλαίσιο καταρχήν μίας κυβερνητικής αλλαγής, μίας πολιτικής αλλαγής» συμπλήρωσε η κα Αποστολάκη. «Η μεγάλη πλειοψηφία των μέτρων που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι μέτρα που έχουν ορίζοντα πέραν της θητείας του και βεβαίως αυτό ήρθε να συμπληρωθεί είτε από εκβιαστικά διλήμματα, είτε από αδιανόητες τοποθετήσεις από υπουργούς του, που θέτουν αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα με έναν επικίνδυνο τρόπο» ανέφερε.

Για την επόμενη ημέρα των εκλογών

Ερωτηθείσα για την επόμενη ημέρα μετά τις εκλογές, καθώς φαίνεται να δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχει προοπτική να είναι πρώτος ένας σχηματισμός από τον χώρο της κεντροαριστεράς, σχολίασε: «Δεν υπάρχει επόμενη μέρα ούτε και αν βρεθεί πρώτος ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αγνοεί ότι έπειτα από μια πλήρη ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του -και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να τον προβληματίζει αυτό- δεν υπάρχει σήμερα κανένας επικεφαλής πολιτικού κόμματος, είτε εντός της Βουλής είτε εκτός, που να δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί του. Αυτό θα έπρεπε να τον προβληματίζει πολύ σοβαρά».

Η κα Αποστολάκη διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν διεργασίες που να αφορούν στο ΠΑΣΟΚ στο παρασκήνιο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Εκφράζω την παράταξή μου, την επίσημη θέση της και θα σας έλεγα την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, τη βούλησή τους και την εντολή τους. Άρα, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, ο στόχος είναι υψιπετής και δύσκολος, αλλά κατά την άποψή μας εφικτός. Να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή και να ξαναγίνουμε ο καταλύτης της πολιτικής εντολής».

«Εάν είμαστε αυτοί, είναι βέβαιο ότι με βάση αυτό το πλήρες πρόγραμμα που θα το ακούσετε το Σάββατο, θα σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση και άξονα την υλοποίηση αυτού του προγράμματος» πρόσθεσε.

Όσον αφορά στην κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι είναι πλήρης και τόνισε: «Θα δείτε ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ φειδωλοί ταυτόχρονα. Σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τον Ιούλιο ανακοίνωνε δημοσιονομικό χώρο 1,2 και προχτές ανακοίνωσε 2,2. Λοιπόν, σε εμάς θα δείτε συνέπεια και σοβαρή τεκμηρίωση».

«Φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου»

Επίσης, ερωτηθείσα εάν ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, απάντησε:

«Όπως έχουμε πει, τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων από τη δεύτερη θέση δεν την άλλαξε κανένας. Και εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και όσα έχουν συμβεί 8 χρόνια τώρα, που μόνο ελπίδα δεν δημιουργούν. Το λέω αυτό σε απάντηση ενός αδιανόητα ναρκισσιστικού διλήμματος που έθεσε ο Πρωθυπουργός, “ελπίδα ή περιπέτεια”. Αυτή η περιπέτεια δεν αντέχεται να συνεχιστεί. Αντιθέτως, ο κόσμος διψά για ελπίδα και είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός της ακραίας άσκησης των ανισοτήτων, ο Πρωθυπουργός της ασύδοτης ακρίβειας για την οποία δεν βρήκε να πει μία κουβέντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και των αδιανόητων σκανδάλων που αφορούν στον πυρήνα λειτουργίας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, δεν μπορεί να είναι ο φορέας της ελπίδας».

Τι είπε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

«Το αφήγημα των ήρεμων νερών, το οποίο ξεκίνησε λίγο πριν ή σε κάθε περίπτωση ακολουθεί την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών – ένα κείμενο χωρίς καμία νομική δεσμευτικότητα, το οποίο από την επομένη της υπογραφής υπονομεύτηκε από την τουρκική πλευρά – είναι δυστυχώς, πλαστό που δεν αντανακλάται σε ό,τι αφορά εξελίξεις που υπάρχουν. Εμείς με ευθύνη καλούσαμε την κυβέρνηση να δει την πραγματικότητα, να μην χρησιμοποιεί τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση και να πάρει όλες εκείνες τις διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες που χρειάζονται.

Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο, είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα έχει ένα ακόμα φόρουμ, μέσα από το οποίο πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις. Το καλώδιο δεν έχει ποντιστεί και το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας πρόκειται να γίνει εσωτερική έννομη τάξη της Τουρκίας ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα» επισήμανε σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις .

Ερωτηθείσα εάν διακρίνει κάποια σημεία υποχώρησης σε βασικά θέματα από την πλευρά της κυβέρνηση, απάντησε: «Εγώ δεν βλέπω μια πολιτική αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Είναι δεδομένο και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι ο κατευνασμός δεν είναι λύση και δεν είναι επιλογή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν μια σειρά από ζητήματα, από το χωροταξικό σχεδιασμό μέχρι τα υπόλοιπα που ανέφερα, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ, υπάρχει κλιμάκωση του αναθεωρητικού αφηγήματος και αν εξαιρέσεις κάποιες ρητορικές δηλώσεις εκ των υστέρων, δεν έχουμε δει πρωτοβουλίες. Θα έπρεπε να υπήρχαν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, οι οποίες δεν έχουν υπάρξει. Με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικού ή ακόμα και του Πρωθυπουργού, αυτή η κλιμακούμενη επιθετικότητα ενθαρρύνεται και πάντως δεν αντιμετωπίζεται».

Η κα Αποστολάκη έθεσε επίσης το ζήτημα με τον πηγαίο κώδικα σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα της Ασπίδας του Αχιλλέα και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια υπεύθυνη ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα.