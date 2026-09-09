Βουλή: Στις 16 Σεπτεμβρίου η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Βουλή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου, με την αντιπολίτευση να μην υπερψηφίζει καμία πρόταση στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο.
  •  

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει «παρών» σε ορισμένα άρθρα τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρησης, ενώ μόνο οι βουλευτές της ΝΔ -μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές- τις υπερψήφισαν.

Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτεινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρητέα.

Εν τω μεταξύ, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προγραμμάτισε για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου, Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Η υπόθεση της κα Κωνσταντοπούλου αφορά σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμηση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός και για την άρση ασυλίας της στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής υπερψήφισε μόνο η ΝΔ.

Η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στην υπόθεση του Qatargate, με την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας να είναι ομόφωνη, κάτι που ζήτησε και ο ίδιος στο υπόμνημα που κατέθεσε, σημειώνοντας: «Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης». «Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα», πρόσθεσε ο κ. Αβραμόπουλος.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ