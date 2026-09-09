Κως: Συνελήφθη 16χρονος που παρέσυρε με μηχανή 67χρονη Αγγλίδα τουρίστρια

Ένας 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μια 67χρονη Αγγλίδα τουρίστρια στο Τιγκάκι της Κω το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου. Ο ανήλικος οδηγός, ο οποίος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του, στον οποίο ανήκει η μηχανή, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής συνέβη το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στην Κω, όταν 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε 67χρονη Αγγλίδα τουρίστρια.
  • Η 67χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κω, ενώ ο ανήλικος οδηγός, που δεν διέθετε άδεια οδήγησης, τραυματίστηκε ελαφρά.
  • Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 16χρονο και τον πατέρα του, στον οποίο ανήκει η μηχανή, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής συνέβη το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στο Τιγκάκι, στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 16χρονος και κινείτο στον κεντρικό δρόμο του Τιγκακίου, παρέσυρε μία 67χρονη τουρίστρια από την Αγγλία.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα kosnews24, η 67χρονη πεζή τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Κω.

Ελαφρά τραυματίστηκε ο ανήλικος οδηγός της μηχανής, ο οποίος δεν διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, και μετέβη με ιδιωτικό μέσο στο Νοσοκομείο της Κω για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στον ανήλικο αλλά και στην 67χρονη τουρίστρια πραγματοποιήθηκε έλεγχος αλκοτέστ, το αποτέλεσμα του οποίου ήταν αρνητικό.

Συνελήφθησαν ο 16χρονος και ο πατέρας του

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου, αλλά και του πατέρα του, στον οποίο ανήκει η μηχανή, για την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω.

 

 

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