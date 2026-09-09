Ουάσινγκτον: Κρίσιμες επαφές Πολωνίας – CIA υπό τη σκιά της ρωσικής απειλής στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

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Σε τροχιά στενού συντονισμού βρίσκονται οι μυστικές υπηρεσίες Πολωνίας και ΗΠΑ, καθώς η κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον εντείνει τις παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές της σε Μόσχα και Κίεβο, επιδιώκοντας να διερευνήσει τις προοπτικές τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Συνάντηση κορυφής Πολωνίας – CIA

Ο αρμόδιος υπουργός της Πολωνίας για τον συντονισμό των ειδικών υπηρεσιών της χώρας, Τομάς Σιεμόνιακ, είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, καθώς κλιμακώνονται οι φόβοι για τη ρωσική απειλή κατά του ΝΑΤΟ και ενώ οι ΗΠΑ ανανεώνουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Σιεμόνιακ επιβεβαίωσε τη συνάντηση στα αρχηγεία της υπηρεσίας κοντά στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο X ότι είχε μια «πολύ σημαντική συνομιλία» με τον Ράτκλιφ.



Πρόσθεσε ότι ενημέρωσε τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, για τις πιο σημαντικές πληροφορίες «που αφορούν την ασφάλεια της Πολωνίας και οι οποίες προέκυψαν από τη συνάντηση».

«Η πολωνοαμερικανική συμμαχία είναι ισχυρή και ακλόνητη», δήλωσε ο Σιεμόνιακ.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών μας αποτελεί ένα από τα θεμέλιά της», πρόσθεσε, ευχαριστώντας τον Ράτκλιφ για τη «φιλία» του, καθώς και για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη του προς την Πολωνία.

Διπλωματία και υβριδικές απειλές

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω νέων αμερικανικών διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και έντονων ανησυχιών για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης πέρα από τα ουκρανικά σύνορα, σημειώνει η Kyiv Post.

Στις 25 Αυγούστου, ο Ράτκλιφ ταξίδεψε στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), και τον Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ, διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Ωστόσο, η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε εν μέσω προειδοποιήσεων Αμερικανών αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιδιώκει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ μέσω επιχειρήσεων υβριδικού πολέμου εναντίον των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας — περιλαμβανομένων ενεργειών δολιοφθοράς σε υποδομές ή επιθέσεων ψευδούς σημαίας (false-flag), σύμφωνα με το Bloomberg.

Παράλληλα, οι ειδικοί Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα το Σάββατο, πριν διεξαγάγουν συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την επομένη ημέρα.

Ωστόσο, οι συναντήσεις αυτές δεν οδήγησαν σε κάποια άμεση διευθέτηση του πολέμου.