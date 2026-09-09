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Δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή λόγω έντασης μεταξύ Ψαρόπουλου και πατέρα μηχανοδηγού – «Λες ψέματα», «ντροπή σου»

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη διακόπηκε προσωρινά λόγω έντασης που σημειώθηκε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα θύματος, και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός εκ των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κ. Βούλγαρη, ο οποίος αναφέρθηκε σε συνάντηση συγγενών, με τον κ. Ψαρόπουλο να τον κατηγορεί για ψέματα και τον κ. Βούλγαρη να απαντά «ντροπή σου».

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δίκη για τα Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη λόγω έντασης μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα θύματος, και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα μηχανοδηγού εμπορικής αμαξοστοιχίας.
  • Η ένταση προκλήθηκε όταν ο κ. Βούλγαρης αναφέρθηκε σε συνάντηση του 2024, με τον κ. Ψαρόπουλο να φωνάζει «Λες ψέματα» και τον κ. Βούλγαρη να απαντά «ντροπή σου».
  • Νωρίτερα, κατέθεσαν οι γονείς, ο αδελφός και η σύντροφος του μηχανοδηγού Δημήτρη Μασσαλή, ενώ η δίκη συνεχίζεται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε σύντομη διακοπή προχώρησε το δικαστήριο στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη λόγω της έντασης που σημειώθηκε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Σπύρου Βούλγαρη.

Η ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κ. Βούλγαρη, όταν αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχαν οι συγγενείς θυμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Μάρτιο του 2024 και συγκεκριμένα όταν ο κ. Ψαρόπουλος είπε, σύμφωνα με τον κ. Βούλγαρη, να περάσουν έξω οι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας γιατί είχαν «αντικρουόμενα συμφέροντα».

Ο διάλογος

«Θα αναγκαστώ να απαντήσω. Λες ψέματα. Το έκανα για να σας προστατεύσω. Αρκετά, θα απαντήσω λέξη προς λέξη. Θα φέρω μάρτυρες συγγενείς», φώναξε ο κ. Ψαρόπουλος με τον κ. Βούλγαρη να απαντά «ντροπή σου».

Σε εκείνο το σημείο, λόγω της έντασης, το δικαστήριο διέκοψε.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατέθεσαν οι γονείς, ο αδελφός και η σύντροφος του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτρη Μασσαλή. Στη στιχομυθία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρθηκε και ο πατέρας του μηχανοδηγού, Άγγελος Μασσαλής.

Η δίκη συνεχίζεται αυτή την ώρα.

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