Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος διακινητής – Μετέφερε μετανάστες κρυμμένους σε πορτμπαγκάζ

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Με επτά μετανάστες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του, εκ των οποίων οι δύο κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών, συνελήφθη 53χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, στην Εγνατία Οδό, στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον κόμβο Προφήτη.

Εις βάρος του 53χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Έβρου, μεταφέροντας μετανάστες από την Ερυθραία και το Ιράν, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων παραμονής, στην ελληνική επικράτεια.