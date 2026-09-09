Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος διακινητής – Μετέφερε μετανάστες κρυμμένους σε πορτμπαγκάζ

Ένας 53χρονος Ρουμάνος υπήκοος συνελήφθη στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο Προφήτη, καθώς μετέφερε επτά παράτυπους μετανάστες, δύο εκ των οποίων ήταν κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών από την Ερυθραία και το Ιράν, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων παραμονής, και οδηγείται στον εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 53χρονος υπήκοος Ρουμανίας, συνελήφθη στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο Προφήτη, μεταφέροντας επτά παράτυπους μετανάστες, εκ των οποίων οι δύο κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών.
  • Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση και οδηγείται στον εισαγγελέα.
  • Το όχημα είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Έβρου, μεταφέροντας αλλοδαπούς από την Ερυθραία και το Ιράν, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων παραμονής.

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Με επτά μετανάστες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του, εκ των οποίων οι δύο κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών, συνελήφθη 53χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, στην Εγνατία Οδό, στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον κόμβο Προφήτη.

Εις βάρος του 53χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Έβρου, μεταφέροντας μετανάστες από την Ερυθραία και το Ιράν, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων παραμονής, στην ελληνική επικράτεια.

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