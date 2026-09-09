Υπόθεση Λίντσεϊ Κλάνσι: Αποκαλύψεις των ενόρκων για τη δίκη – «Φτάσαμε μια ανάσα από την αθώωση»

Σε κακοδικία (mistrial) οδηγήθηκε η πολύκροτη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, καθώς το σώμα των ενόρκων δεν κατάφερε να καταλήξει σε ομόφωνη ετυμηγορία, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε μια ανάσα από την αθώωσή της λόγω ακαταλόγιστου.

Το παρασκήνιο των διασκέψεων

Η επικεφαλής των ενόρκων, σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC 10 Boston μαζί με ακόμη δύο γυναίκες μέλη του σώματος, αποκάλυψε πόσο κοντά έφτασαν στο να κρίνουν την 36χρονη μητέρα αθώα λόγω ψυχικής νόσου, μέχρι που ένας άνδρας ένορκος προκάλεσε αδιέξοδο μπλοκάροντας την ετυμηγορία.

«Παραδέχτηκε ότι είχε εύλογες αμφιβολίες αφού παρακολουθήσαμε το βίντεο της ανακριτικής εξέτασης», δήλωσε η επικεφαλής των ενόρκων στο δίκτυο.

«Ξεκίνησα να συμπληρώνω τα έγγραφα, ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Υπήρχαν τρία έγγραφα που έπρεπε να συμπληρώσω και ξεκίνησα να τα συμπληρώνω, έβαλα την υπογραφή μου σε καθένα από αυτά, αλλά μετά εκείνος είπε: “Αλλά και πάλι δεν πρόκειται να πω ότι είναι αθώα λόγω ακαταλόγιστου“».

Από τις τρεις ένορκους που μίλησαν στο ίδιο μέσο, η μία ονομάζεται Πόλα και είναι πρώην συμβασιούχος του δημοσίου, η δεύτερη, η Κέλι, είναι σεφ στο Πλίμουθ, ενώ η επικεφαλής, η Ρόνι, είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής.

View this post on Instagram A post shared by NBC10 Boston (@nbc10boston)

Ο ένορκος που προκάλεσε αδιέξοδο

Οι ένορκοι χαρακτήρισαν τον εν λόγω ένορκο «αλαζόνα», καταγγέλλοντας ότι αρνούνταν να αλληλεπιδράσει με τα υπόλοιπα μέλη και να λάβει υπόψη τις αποψεις τους για τα στοιχεία της υπόθεσης.

«Ήταν πολύ αλαζόνας. Πραγματικά δεν λάμβανε υπόψη του τίποτα από όσα έλεγε οποιοσδήποτε», ανέφερε μία από τις γυναίκες.

Μια άλλη ένορκος περιέγραψε τις στιγμές έντασης στο δωμάτιο διασκέψεων: «Όλοι μας, στις στιγμές της απογοήτευσής μας, σηκωνόμασταν και περπατούσαμε στο δωμάτιο, γιατί απλά δεν μπορούσαμε να καθόμαστε πια. Και πηγαίναμε όλοι στο καροτσάκι με τα τεκμήρια της δίκης. Αυτός, νομίζω, σηκώθηκε μια φορά για πολύ λίγο και επέστρεψε στη θέση του».

«Δεν ήθελε να αλληλεπιδράσει μαζί μας και να προσπαθήσει να καταλάβει», συνέχισε η ίδια.

«Του διαβάσαμε, σε πολλές περιπτώσεις, τον ορισμό της εύλογης αμφιβολίας από τις οδηγίες του δικαστή [Γουίλιαμ] Σάλιβαν. Αλλά δυσκολευόταν πάρα πολύ να ξεπεράσει το γεγονός ότι η Λίντσεϊ σκότωσε με αγριότητα τα παιδιά της».

Η κριτική στην κατηγορούσα αρχή και η υπεράσπιση

Βάσει της νομοθεσίας της Μασαχουσέτης, η πλευρά της Κλάνσι δεν είχε το βάρος της απόδειξης όσον αφορά τη ψυχική της νόσο ή την έλλειψη ποινικής ευθύνης.

Αντιθέτως, η κατηγορούσα αρχή ήταν εκείνη που όφειλε να αποδείξει πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι η κατηγορούμενη είχε πλήρη ποινική ευθύνη όταν αφαίρεσε τη ζωή των παιδιών της, όπως εξήγησε στο BBC η ποινικολόγος Ελίζ Χέρσον.

«Δεν προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε αν δολοφόνησε τα παιδιά. Το έκανε και το έχει ομολογήσει», διευκρίνισε η επικεφαλής των ενόρκων στη συνέντευξή της.

«Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή είχε τη δυνατότητα να διακρίνει το σωστό από το λάθος».

Και οι τρεις ένορκοι σημείωσαν ότι δεν πείστηκαν από τα επιχειρήματα της κατηγορούσας αρχής, με την επικεφαλής να καταλήγει: «Όλα αποδείκνυαν ότι αγαπούσε τα παιδιά της, οπότε πρέπει να υπέστη ψυχολογικό κλονισμό και να μην γνώριζε τι έκανε».

Οι ένορκοι ανέφεραν στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι η κατηγορούσα αρχή δεν έδειξε αρκετή συμπόνια προς την Κλάνσι — για την οποία έμαθαν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι πάλευε με αϋπνία, άγχος, κατάθλιψη, αυτοκτονικό ιδεασμό και σκέψεις να βλάψει τα παιδιά της κατά τους τέσσερις μήνες που προηγήθηκαν των δολοφονιών.

«Το βρήκα σκληρό — πολύ, πολύ σκληρό», δήλωσε μία ένορκος. «Το γεγονός ότι δεν είχαν μάρτυρες υπεράσπισης του χαρακτήρα της σε σχέση με το αν η Λίντσεϊ ήταν κακή μητέρα, το βρήκα μεροληπτικό».

Η επικεφαλής των ενόρκων τόνισε ότι όλοι οι μάρτυρες και τα στοιχεία «απέδειξαν ότι αγαπούσε τα παιδιά της… οπότε πρέπει να υπέστη ψυχολογικό κλονισμό».

Οι τρεις ένορκοι περιέγραψαν επίσης τον συνήγορο υπεράσπισης, Κέβιν Ρέντινγκτον, ως «διασκεδαστικό», «αλαζόνα», «συμπονετικό» και «αστείο».

«Η συμπόνια του για τη Λίντσεϊ ήταν εκπληκτική», ανέφερε μία από τις γυναίκες.

Το χρονικό του αδιεξόδου και το παρασκήνιο της δίκης

Ο δικαστής Σάλιβαν κήρυξε την κακοδικία την Παρασκευή, αφού οι ένορκοι απέστειλαν το τρίτο κατά σειρά σημείωμα ενημερώνοντας ότι βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο.

Την προηγούμενη ημέρα, η επικεφαλής είχε ενημερώσει τον δικαστή με σημείωμα, ισχυριζόμενη ότι συγκεκριμένος ένορκος αρνούνταν να εφαρμοσει τον νόμο σχετικά με την εύλογη αμφιβολία.

Αυτό υποχρέωσε τον δικαστή Σάλιβαν να εξετάσει κάθε ένορκο ξεχωριστά, ενώ ανέγνωσε εκ νέου τις οδηγίες του για τη νομική έννοια της εύλογης αμφιβολίας.

Το σώμα των ενόρκων —το οποίο αποτελούνταν από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες— πραγματοποίησε διάσκεψεις συνολικής διάρκειας περίπου 38 ωρών, εντός επτά ημερών.

Ενημέρωσαν τον δικαστή για το αδιέξοδο για πρώτη φορά την Τρίτη, στη συνέχεια την Τετάρτη και για τελευταία φορά την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο συνήγορος της Κλάνσεϊ, Κέβιν Ρέντινγκτον, ζήτησε από τους ενόρκους να κρίνουν την 36χρονη πρώην νοσηλεύτρια ποινικά μη ένοχη, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στη δίνη σοβαρής επιλόχειας ψύχωσης και ότι άκουσε μια φωνή που τη διέταξε να στραγγαλίσει τα τρία της παιδιά —τη 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν— στις 24 Ιανουαρίου 2023.

Αντιθέτως, οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι σχεδίασε προσεκτικά τις δολοφονίες και ότι επινόησε τη φωνή και το ψυχωσικό επεισόδιο για να αποφύγει την ποινική ευθύνη.

Η υπόθεση έχει καθηλώσει τις ΗΠΑ, ρίχνοντας φως στα ζητήματα επιλόχειας κατάθλιψης, ψυχικής υγείας και στον τρόπο με τον οποίο το σύστημα υγείας φροντίζει τις νέες μητέρες.

Ο Ρέντινγκτον υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι έλαβε φροντίδα από ψυχίατρο και άλλους παρόχους υγείας, οι οποίοι φέρεται να απέτυχαν να κάνουν σωστή διάγνωση και της χορήγησαν υπερβολική φαρμακευτική αγωγή με 13 ισχυρά ψυχιατρικά φάρμακα κατά τους τέσσερις μήνες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Στη συνέντευξη που παραχωρήθηκε στο τοπικό δίκτυο NBC10 της Βοστώνης, η επικεφαλής των ενόρκων χαρακτήρισε την αδυναμία επίτευξης ετυμηγορίας ως κάτι «φρικτό».

«Ήμουν τόσο λυπημένη, τόσο λυπημένη που δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια ετυμηγορία για τη Λίντσεϊ. Ήταν τόσο συνταρακτικό», εξομολογήθηκε η ίδια, περιγράφοντας τις διασκέψεις ως μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, γεμάτη «πολύ κλάμα, πολλά δάκρυα και μετά αγκαλιές».

Το καθεστώς ανωνυμίας

Τα στοιχεία της ταυτότητας των εννέα γυναικών και των τριών ανδρών που στελέχωσαν το σώμα των ενόρκων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς ο δικαστής είχε απαγορεύσει αυστηρά κάθε φωτογράφιση ή βιντεοσκόπησή τους κατά τη διάρκεια της δίκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία τους.

Ωστόσο, στις ΗΠΑ, μετά την ολοκλήρωση μιας δίκης, κάθε ένορκος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει αν θα μιλήσει δημοσίως για την υπόθεση και το παρασκήνιο των διασκέψεων.

Σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως αυτή της Κλάνσι, οι ένορκοι συχνά επιλέγουν να σπάσουν τη σιωπή τους, ενώ ορισμένοι προχωρούν ακόμη και στη συγγραφή βιβλίων.

Το BBC, το οποίο κάλυπτε τη δίκη εντός της δικαστικής αίθουσας, επιβεβαίωσε ότι οι τρεις γυναίκες που παραχώρησαν συνέντευξη στο NBC ήταν πράγματι μέλη του σώματος.